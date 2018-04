Warhammer | Vermintide 2 ha piazzato oltre un milione di copie dal lancio

Warhammer Vermintide 2 : Recensione - Trailer e Gameplay : WARHAMMER VERMINTIDE è tornato con un nuovo capitolo, disponibile su Steam da qualche settimana, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Dopo la caduta della grande città, i 5 eroi di Ubersreik dovranno fronteggiare una nuova minaccia. WARHAMMER VERMINTIDE 2 Recensione Al primo avvio veniamo catapultati nella nostra prima missione, la quale funge da tutorial al fine di apprendere le meccaniche di gioco.Nei panni ...

Warhammer : Vermintide 2 - recensione : Era il lontano 2008 quando Valve diede vita ad uno sparatutto cooperativo a quattro giocatori contro orde di famelici zombi. Dopo sette lunghi anni i ragazzi di Fatshark Games hanno preso quella frenetica e divertente ricetta, miscelandola all'epopea fantasy di Warhammer e creando Vermintide, l'opera che ha significato per lo studio svedese il vero e proprio salto di qualità dal mercato indipendente. L'esser riusciti ad unire una mitologia che ...

Warhammer : Vermintide 2 ha piazzato oltre 500.000 copie in una settimana : Come probabilmente saprete, Warhammer Vermintide 2 è finalmente sbarcato su PC pochi giorni fa, il gioco d'azione in prima persona è disponibile su Steam dallo scorso 8 marzo e ora arrivano i primi dati di vendita.Stando a quanto segnalato da DSOGaming, Warhammer: Vermintide 2 ha piazzato oltre 500.000 copie in una settimana e, altri numeri, svelano alcune interessanti statistiche. Fatshark ha reso noto che 204 milioni di minuti sono stati ...

Alle 15 : 30 giochiamo a Warhammer Vermintide 2 nella rubrica Road to Review : Si rinnova anche quest'oggi l'appuntamento con le dirette di Eurogamer.it e in particolare con la rubrica "Road to Review".Il protagonista della diretta sarà, questa volta, Warhammer Vermintide 2. Per chi non lo sapesse, si tratta di un feroce gioco in prima persona con massacri corpo a corpo cruenti e dall'ambientazione apocalittica devastata dalla guerra di Warhammer Fantasy Battle.A partire dAlle 15:30 potrete seguire la diretta in compagnia ...

Warhammer Vermintide 2 sbarca su PC e si mostra nel trailer di lancio : Dopo il periodo di closed beta per Warhammer Vermintide 2 su PC, il titolo finalmente sbarca su Steam. Il gioco d'azione in prima persona è approdato nella giornata di ieri, 8 marzo, sulla piattaforma di Valve e, per l'occasione, è stato condiviso il trailer di lancio.Per chi non lo sapesse, in questo nuovo episodio della serie sono state introdotte numerose novità, come ad esempio nuove armi, ambientazioni e nemici, 15 campagne con 5 eroi, ...

Warhammer : Vermintide 2 : Come il predecessore, Warhammer: Vermintide 2 è una meravigliosa porta per coloro che vogliono saperne di più sul mondo di Warhammer e su tutto ciò che ha da offrire. Tecnicamente, il gioco è per lo ...

Al via la closed beta di Warhammer : Vermintide 2 su PC : Ottime notizie per tutti i giocatori PC in attesa di Warhammer: Vermintide 2: Fatshark ha annunciato la sua prima beta chiusa che si svolgerà per tutto il weekend. Come segnala Gamingbolt, coloro che si sono iscritti alla beta dovrebbero aver ricevuto le loro chiavi per accedere. Se non vi siete registrati, è ancora possibile preordinare il gioco tramite Steam per accedere alla fase (insieme ad un'altra beta programmata per il 28 febbraio).Per ...

Warhammer Vermintide 2 : annunciata la data di uscita della versione PC : Mentre pochi giorni fa erano trapelati in rete i dettagli tecnici delle versioni PS4 Pro e Xbox One X di Warhammer Vermintide 2, oggi, grazie alla segnalazione di Wccftech, scopriamo quando il gioco approderà su PC.Fatshark ha, dunque, rivelato la data di uscita ufficiale di Warhammer Vermintide 2. Il gioco d'azione in prima persona sarà disponibile l'8 marzo per PC, con una beta esclusiva pre-ordine che inizierà il 28 febbraio. Una data di ...