Wall Street parte con il segno più

Wall Street verso un avvio positivo : ...l' ottimismo per la nuova stagione delle trimestrali americane che ha messo in secondo piano i Verbali del FOMC nei quali la Federal Reserve ha confermato l'attuale stato di salute dell'economia a ...

Le borse e la maledizione dei dito grasso : da Wall Street a Seul un'epopea di buchi miliardari : MILANO - La maledizione del dito grasso colpisce ancora, manda in tilt un'altra Borsa , dopo Wall Street, Londra e Tokyo ora è toccato a Seul, e trasforma per 37 lunghissimi minuti in multimilionari ...

Analogic Corp sarà acquistata da Altaris Capital Partners - titolo crolla a Wall Street : Teleborsa, - Si muove in profondo rosso Analogic, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 13,33% sui valori precedenti. La società di prodotti per la salute ha raggiunto un accordo con il ...

L'avvertimento di Trump alla Russia spaventa Wall Street : Due ore prima della chiusura di Wall Street è prevista la diffusione delle minute del FOMC, ossia dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria tenutasi a marzo. Intanto ad appesantire il ...

Wall Street : ieri seduta in rally - Xi allenta le tensioni commerciali con Usa : Durante il Boao Forum, la Davos asiatica, il presidente cinese ieri aveva annunciato piani per aprire ulteriormente l'economia cinese e abbassare tariffe sulle auto e altri prodotti importati in Cina.

SPY FINANZA/ La Siria e le manovre Usa per non far crollare Wall Street : Gli Usa sembrano vicini a un intervento in Siria. Secondo MAURO BOTTARELLI, Washington sta cercando un modo per evitare il peggio a Wall Street.

Effetto Cina e Arabia Saudita sul petrolio - rialzi WTI e Brent +2%. A Wall Street rally di Exxon Mobil : Sessione decisamente positiva per i prezzi del petrolio, con le quotazioni del WTI Crude che balzano sul Nymex di New York del 2%, a $64,69 al barile.

Wall Street : minori tariffe da Cina spingono il comparto auto nel pre-mercato : Segno più nel pre-mercato di Wall Street per il comparto auto in scia delle minori tariffe promesse dalle autorità cinesi sulle importazioni di veicoli. In particolare, spicca il +2,54% di General ...

Wall Street : atteso avvio in deciso rialzo su promesse Xi Jinping - focus su Facebook : Il presidente cinese intende aprire ulteriormente la Cina al mondo, espandendo le importazioni di beni da altri paesi; tra le misure contemplate, anche quella di abbassare i dazi sulle importazioni ...

Wall Street chiude in rialzo : Dow Jones +0 - 19% - Nasdaq +0 - 51% : Chiusura in territorio positivo per Wall Street, che brucia però parte dei guadagni di giornata nelle battute finali con le indiscrezioni del New York Times di un raid dell'Fbi negli uffici del legale ...

Wall Street mette a segno il rimbalzo : Su di giri la borsa americana , che recupera le perdite di venerdì scorso sui timori di una guerra commerciale tra USA e Cina ma anche alla luce delle statistiche deboli sul mercato del lavoro a ...

I future USA indicano un avvio positivo per Wall Street : Positivi i future sui principali indici statunitensi , preannunciando un inizio di settimana al rialzo per la borsa di Wall Street. Si tratterebbe di un rimbalzo, dopo le perdite di venerdì scorso sui ...