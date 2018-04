Volley | Europei U18 2018 | Italia a valanga | Slovacchia travolta Ora la semifinale con la

Volley : Europei Under 18 - l'Italia batte anche la Slovacchia : PUCHOV , Slovacchia, - Nel Campionato Europeo Under 18 maschile tutto facile per la nazionale italiana che in serata si è sbarazzata agilmente della Slovacchia 3-0 , 25-11, 25-12, 25-20, . Grazie al ...

Volley - Europei U18 2018 : Italia a valanga sulla Francia - azzurrini qualificati alle semifinali! : L’Italia continua a incantare agli Europei U18 di Volley maschile e infila la quarta vittoria consecutiva battendo la Francia con un comodo 3-0 (25-18; 25-19; 25-15). A Puchov (Slovacchia) gli azzurrini si confermano imbattibili e si qualificano così alle semifinali: nel weekend ci si trasferirà a Zlin (Repubblica Ceca) per lottare per le medaglie ma prima la sfida conclusiva del girone contro i padroni di casa, una vittoria garantirebbe ...

Volley : Europei Under 17 - l'Italia a Sofia - l'esordio venerdì con la Romania : Sofia , BULGARIA, - Parte l'avventura dell' Under 17 Femminile che è decollata questa mattina dall'aeroporto di Orio al Serio alla volta di Sofia dove, dal 13 al 21 aprile, giocherà il Campionato ...

Volley - Europei U18 2018 : Italia dominante - il Belgio si arrende. Gianotti e Stefani sugli scudi per la terza vittoria : L’Italia continua a macinare successi agli Europei U18 di Volley maschile. A Puchov (Slovacchia) gli azzurrini hanno sconfitto il Belgio per 3-0 (25-18; 25-23; 25-18) e hanno così ottenuto la terza vittoria consecutiva nel torneo, confermandosi al comando della Pool B e facendo un passo importante verso la qualificazione alle semifinali. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza, dopo aver operato un strappo decisivo nella parte centrale del ...

Volley - Europei U18 2018 : Italia scatenata - sconfitta la Russia 3-1. Tommaso Stefani firma 21 punti : Colpaccio dell’Italia agli Europei U18 di Volley maschile. A Puchov (Slovacchia) gli azzurrini hanno sconfitto la Russia per 3-1 (25-20; 17-25; 25-21; 25-23) facendo un importante passo verso le semifinali. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza hanno battuto un avversario ostico allungando nella parte centrale del terzo e del quarto set. Molto del merito passa ancora dalle mani dell’opposto Tommaso Stefani (21 punti, 41% in attacco, 3 ...

Volley - Europei U18 2018 – L’Italia parte alla grande - Ucraina sconfitta 3-0 : Tommaso Stefani scatenato : Ottimo esordio per l’Italia agli Europei U18 di Volley maschile. A Puchov (Slovacchia) gli azzurrini hanno sconfitto l’Ucraina per 3-0 (25-17; 25-22; 25-15) in appena 66 minuti di gioco. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza hanno dimostrato tutta la loro superiorità nei confronti di Uryvkin e compagni. A fare la differenza uno scatenato Tommaso Stefani, autore di 20 punti (60% in attacco, 2 muri e 3 aces). Ottima prestazione anche del ...

