Volkswagen : nuovo assetto con 6 settori - camion verso borsa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Gruppo Volkswagen - Al via il riassetto - Herbert Diess è il nuovo ceo : Il Gruppo Volkswagen avvia una proforma riorganizzazione della sua struttura organizzativa e, a conferma delle indiscrezioni dei giorni scorsi giorni, nomina Herbert Diess nuovo amministratore delegato.Müller lascia dopo due anni. Diess, attuale responsabile del marchio Volkswagen, prenderà il posto di Matthias Müller, il dirigente della Porsche diventato amministratore delegato nel settembre del 2015 in sostituzione di Martin Winterkorn e ...

Volkswagen nomina Herbert Diess nuovo amministratore delegato : Roma, 12 apr. , askanews, Il gigante automobilistico Volkswagen ha nominato Herbert Diess nuovo amministratore delegato nell'ambito di 'una completa revisione della struttura dirigenziale'. La nomina, ...

Volkswagen nomina Herbert Diess nuovo amministratore delegato : Roma, 12 apr. , askanews, - Il gigante automobilistico Volkswagen ha nominato Herbert Diess nuovo amministratore delegato nell'ambito di "una completa revisione della struttura dirigenziale". La ...

Volkswagen : Diess nuovo Ceo - sostituisce Mueller : Wolfsburg, 12 apr. (AdnKronos/Dpa) – Herbert Diess è il nuovo Ceo del gruppo Volkswagen. sostituisce Matthias Mueller. Lo rende noto la casa automobilistica tedesca al termine del Consiglio di sorveglianza. L'articolo Volkswagen: Diess nuovo Ceo, sostituisce Mueller sembra essere il primo su Meteo Web.

Volkswagen ha un nuovo problema : trovare parcheggio per 500 mila auto : La Volkswagen è a corto di posti auto, dopo che ha dovuto ricomprare 350 mila dei suoi veicoli venduti negli Stati Uniti a causa dello scandalo Dieselgate. L'azienda ha speso finora 7.4 miliardi di ...

Volkswagen - A New York con un nuovo pick-up : La Volkswagen potrebbe lanciare un nuovo pick-up creato appositamente per il mercato americano. Oltre alla versione più sportiva della Atlas, infatti, la Casa tedesca potrebbe svelare al Salone di New York una tanto inedita quanto inattesa concept con cassone posteriore.Base modulare. Secondo le prime voci di corridoio il pick-up sarà basato sulla piattaforma modulare Mqb e non disporrà, come alcune concorrenti, di un telaio a longheroni. ...

Volkswagen : presto un nuovo SUV per il mercato USA ispirato all'Atlas : Dopo aver lanciato con successo la Atlas sul mercato americano, Volkswagen amplia la sua gamma con un altro SUV. Questo nuovo modello è basato sulla Atlas ma ha cinque posti e una linea del tetto da coupé. A offrire...

Volkswagen Golf - I segreti del nuovo motore 1.5 TSI ACT Bluemotion : La Volkswagen torna a parlare della Golf analizzando nel dettaglio le caratteristiche della versione 1.5 TSI ACT Bluemotion, entrata a listino il mese scorso. L'unità benzina da 130 CV è infatti una delle più avanzate disponibili e ha consumi paragonabili ai modelli a gasolio: la media combinata sul ciclo Nedc è di 4,8 l/100 km, mentre il valore medio sui percorsi urbani è di 4 l/100 km con il cambio manuale e di 4,1 l/100 km con ...

Pikes Peak - Nuovo teaser dell'elettrica Volkswagen : La Volkswagen parteciperà alla Pikes Peak Hill Climb con un prototipo elettrico del quale è stato appena rilasciato un Nuovo teaser. Per il momento le informazioni a riguardo sono scarse ma sembra logico ipotizzare che la Casa tedesca abbia intenzione di partecipare alla cronoscalata più famosa al mondo con un solo obiettivo: conquistare il Nuovo record per le auto a propulsione elettrica.Estrema. Il Nuovo teaser mostra alcuni dettagli, come ...