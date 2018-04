Vivendi “saluta” Mediaset per presidiare Tim | le azioni in un trust

wired

(Di giovedì 12 aprile 2018)allenta la presa sulle sue attività in Italia. La holding francese,sta numero uno di Telecom, ha trasferito il 19,19% delledia Simon Fiduciaria, un blind. Ovvero un gruppo di imprese affidato a persone differenti dal proprietario o dall’sta di maggioranza. Corrispondono al 19,95% dei diritti di voto. In questo modomantiene una partecipazione azionaria diretta inferiore al 10% dei voti esercitabili nell’assemblea deglisti di. E si libera del fiato sul collo delle autorità italiane sul potere che esercita sul mercato dei media e della telecomunicazione. Lo comunica l’Agcom in una nota. “Il consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunic– riporta il documento – ha preso atto della comunicazione da parte della società”. Agcom lo scorso settembre aveva posto al gruppo francese un paletto, quello ...