Vitalizi | Siamo Veneto | stop a indennità | consiglieri regionali lavorino gratis

meteoweb.eu

: Vien da ridere. Siamo contagiosi... Vitalizi, Casellati segue Fico: “Senatori Questori avviino istruttoria con i co… - NicolaMorra63 : Vien da ridere. Siamo contagiosi... Vitalizi, Casellati segue Fico: “Senatori Questori avviino istruttoria con i co… - riccardo_fra : #4aprile Diciamolo chiaramente: 11 MLN di italiani hanno votato un programma e un candidato premier, @luigidimaio è… - FoxyBiondi : RT @NicolaMorra63: Vien da ridere. Siamo contagiosi... Vitalizi, Casellati segue Fico: “Senatori Questori avviino istruttoria con i collegh… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Venezia, 12 apr. (AdnKronos) – ‘Il mio Progetto di Legge è molto semplice – dichiara Antonio Guadagnini, Consigliere regionale di ‘’ – con soli due articoli e in pochissimo tempo posabolire ledeiportando un risparmio di 6,7 milioni di euro annuali per la Regione del. Bisogna valutare pro e contro: se si ritiene che il lavoro del Consigliere regionale non valga nulla, rendiamolo gratuito. Lasciamo che se ne occupino quelli che sono disponibili a farlo. La comunità ne trarrà un vantaggio: riflettiamoci”. “è sufficiente la buona volontà per impiegare al meglio i 13 miliardi del bilancio regionale? Spero che questa sia l’occasione per fare una riflessione approfondita – auspica Guadagnini – ...