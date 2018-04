Vitalizi : Ciambetti - in Veneto per rinunciare non serve legge - norma c’è già (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Con questo non intendo avallare privilegi o avanzare una difesa della categoria: già nel 2012, anticipando la normativa nazionale poi varata dal governo Monti, il Consiglio regionale del Veneto aveva fortemente ridotto gli emolumenti, prevedendo anche delle penalizzazioni in caso di assenze o mancata partecipazione ai lavori, mentre oggi la Prima Commissione consiliare sta studiando il nodo della ...