Vitalizi : Ciambetti - in Veneto per rinunciare non serve legge - norma c’è già : Venezia, 12 apr. (AdnKronos) – ‘A dire il vero, se un consigliere regionale vuole rinunciare allo stipendio lo può fare senza problema alcuno: la legge regionale lo prevede esplicitamente all’art. 8 ter della legge regionale 30 gennaio 1997 n. 5″. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, interviene nelle polemiche sull’indennità per i consiglieri regionali. ‘La legge del 1997 ...