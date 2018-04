: Violenza su disabile, 7 anni a giovane - NotizieIN : Violenza su disabile, 7 anni a giovane - BullismoDoping : Violenza sessuale di gruppo su ragazza disabile: 20enne condannato a Milano „Secondo quanto riferito, la vittima è… - LatinaToday : Violenza sessuale su una disabile psichica: 80enne condannato a quattro anni -

Avevano stuprato in gruppo in più occasioni una loro amica con problemi psicologici e lievementee poi, per due volte, avevano filmato le violenze per poi condividere i video sulla loro chat. Settedi carcere per un 20enne di Milano,mentre per i suoi complici,sette giovani under 18 all'epoca dei fatti, la procura dei minori ha da poco chiuso le indagini.sessuale aggravata, produzione e detenzione di materiale pedopornografico, l'accusa.(Di giovedì 12 aprile 2018)