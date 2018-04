Violenza contro la colf | il figlio di Gigi D' Alessio rinviato a giudizio

Figlio di Gigi D’Alessio rinviato a giudizio per lesioni e Violenza contro la sua ex colf : Sarà processato per lesioni e violenza privata Claudio D’Alessio, Figlio del cantautore napoletano Gigi, rinviato a giudizio per la vicenda della presunta aggressione nei confronti della colf ucraina Halyna Levkova, 40 anni, avvenuta il 5 luglio 2014 in un appartamento al quartiere Parioli di Roma, dove la domestica – secondo il suo racconto – è stata picchiata, per poi essere cacciata da casa. La denuncia fu depositata pochi giorni ...

Violenza contro i Prof - FLC CGIL : “I docenti vanno difesi dal MIUR” : Violenza contro i Prof – Un comunicato stampa della FLC CGIL cerca di fare chiarezza sui tanti episodi di Violenza nei confronti dei docenti italiani. Lo stesso sindacato si costituirà parte civile. Troppi episodi di Violenza nei confronti dei Prof. La FLC CGIL dichiara: “i docenti vanno difesi dal MIUR e la nostra federazione si costituirà […] L'articolo Violenza contro i Prof, FLC CGIL: “I docenti vanno difesi dal ...

Scuola : insegnanti aggrediti - a Palermo flashmob contro Violenza : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - Un flash-mob all'insegna dell'hashtag #abbracciamolanostraScuola si terrà oggi pomeriggio, alle 15.15, a Palermo per dire no alla violenza contro gli insegnanti. La Scuola che sarà cinta simbolicamente d'assedio sarà l'Archimede di piazza Castelnuovo. L'iniziativa scat

Mille voci contro la Violenza : dall’evento milanese di 40 voci all’antologia in e-book : “Se per opporci aspettiamo che la vita sia ridotta quasi completamente a un unico tipo uniforme, qualsiasi deviazione da quel tipo verrà considerata empia, immorale, e addirittura mostruosa e contro natura.” ? John Stuart Mill Milano, 26 novembre 2017 In quel giorno molti esponenti della cultura, della psicologia, dell’editoria, del giornalismo hanno preso parte ad […]

Disabilità e bullismo - a Catania il musical contro la Violenza verso il diverso. Gli attori? Gli stessi ragazzi disabili : Un musical contro il fenomeno del bullismo, i cui protagonisti sono ragazze e ragazzi con differenti disabilità, sia motorie che intellettive. È lo spettacolo dal titolo “Angy Poppins e la banda dei diversamente bulli” che andrà in scena sabato 7 aprile alle 11 all’auditorium della Fondazione Opera diocesana Assistenza (Oda) di Catania in via San Nullo 26. “Dopo cinque mesi di duro lavoro, come veri e propri professionisti del ...

Sicilia : assessore Salute - emergenza l’escalation di Violenza contro sanitari : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) – ‘L’escalation di episodi di violenza nelle strutture sanitarie Siciliane ha assunto i connotati precisi di una emergenza che deve essere affrontata come tale. Per questo, sentito il presidente Musumeci, auspichiamo che vengano convocati i rispettivi Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica per affrontare in quelle sedi e con tutti i soggetti interessati, ogni aspetto per fronteggiare ...

Roma. Inaugurati lo spazio incontro Scholé e un nuovo centro antiViolenza : Garantire strutture polifunzionali sui territori, in grado di offrire un ampio ventaglio di servizi e di costituire un punto di

Bardonecchia - la Francia sospende i controlli | La procura indaga per Violenza privata : Bardonecchia, la Francia sospende i controlli | La procura indaga per violenza privata “Ho chiesto ai doganieri di sospendere il funzionamentodel nostro accordo, in attesa di una mia visita al governoitaliano. Se bisogna rivedere l’accordo, ovviamente lo faremo”, ha detto il ministro francese Darmanin. La procura di Torino intanto ha aperto un fascicolo contro ignoti […]

Cetara - ecco la panchina rossa contro la Violenza sulle donne : Approfondimenti Giornata contro la violenza sulle donne, il sindaco scopre la panchina rossa a Torrione 25 novembre 2016 Una giornata intensa e ricca di significato quella svoltasi a Cetara . Ieri ...

Violenza e minacce contro la ex : arrestato Paolo Castelluccio - vicepresidente del Consiglio lucano : La vicenda ha creato sconcerto sulla scena politica della Basilicata. Castelluccio nel 2013 era stato coinvolto nella rimborsopoli lucana. Ora si trova in carcere a Matera con l'accusa di stalking

Modena. Studenti contro la Violenza In centinaia sfilano per la pace : Bellissimo colpo d'occhio ieri mattina lungo le vie del centro storico quando centinaia di giovani si sono dati appuntamento per manifestare a favore della pace. 'Never again', questo lo slogan - lo...