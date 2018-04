Video | la mimica di Berlusconi mentre parla Salvini

blogo

(Di giovedì 12 aprile 2018) Oggi Silvioha lasciato la parola aal termine delle Consultazioni con il Capo dello Stato, presentandolo ai giornalisti come "il leader della coalizione di centrodestra". Al tempo stesso, però, l'ex Cavaliere ha accompagnato le parole dicon unapiuttosto esplicita, come a voler dire: "Stando lui, ma le parole sono le mie".Prima ha contato con le ditaelencava quelle che sono, a giudizio del centrodestra, le priorità per il Paese. Poi ha scandito con la bocca la parola "unitariamente", in modo plateale, quandoha ribadito che è il centrodestra nel suo insieme a volersi fare carico di questi problemi.Alla finesi è lasciato andare ad un ultimo colpo di teatro. Quandoha concluso il suo discorso l'ha fisicamente scansato insieme alla Meloni, che pure sembrava intenzionata a dire qualcosa, ed ha chiuso con ...