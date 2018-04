Video / Bayern Monaco (0-0) : highlights della partita (Champions league - quarti) : Video Bayern Monaco Siviglia (risultato finale 0-0): highlights della partita valida come ritorno degli quarti di finale della Champions league . I bavaresi volano in semifinale. (Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:34:00 GMT)

DIRETTA/ Bayern Siviglia (risultato finale 0-0) streaming Video e tv : Montella fuori - tedeschi in semifinale! : DIRETTA Bayern Siviglia info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del match, ritorno dei quarti di Champions League (oggi 11 aprile)(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 22:35:00 GMT)

Diretta/ Bayern Siviglia (risultato live 0-0) streaming Video e tv : Ritmi più bassi ad inizio ripresa : Diretta Bayern Siviglia info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del match, ritorno dei quarti di Champions League (oggi 11 aprile)(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 21:55:00 GMT)

Diretta / Bayern Siviglia streaming Video e tv : testa a testa e probabili formazioni - quote e orario : Diretta Bayern Siviglia info streaming video e tv: probabili formazioni , quote , orario e risultato live del match, ritorno dei quarti di Champions League (oggi 11 aprile)(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 18:49:00 GMT)

BAYERN SIVIGLIA / Streaming Video e diretta tv : arbitro e orario - quote e probabili formazioni : diretta BAYERN SIVIGLIA info Streaming video e tv: probabili formazioni , quote , orario e risultato live del match, ritorno dei quarti di Champions League (oggi 11 aprile)(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 12:46:00 GMT)

Bayern Siviglia/ Streaming Video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Bayern Siviglia info Streaming video e tv: probabili formazioni , quote , orario e risultato live del match, ritorno dei quarti di Champions League (oggi 11 aprile)(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 09:55:00 GMT)

Video / Siviglia Bayern Monaco (1-2) : highlights e gol della partita (Champions League - andata quarti) : Video Siviglia Bayern Monaco (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita , andata dei quarti di Champions League . Alcantara chiude il match per i tedeschi.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 09:20:00 GMT)

DIRETTA / Siviglia Bayern Monaco (risultato finale 1-2) streaming Video e tv : Sfortunata sconfitta andalusa : DIRETTA Siviglia - Bayern Monaco : info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita valevole per l'andata dei quarti di Champions League.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 22:34:00 GMT)

DIRETTA / Siviglia Bayern Monaco (risultato live 1-2) streaming Video e tv : Thiago porta avanti i tedeschi : DIRETTA Siviglia - Bayern Monaco : info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita valevole per l'andata dei quarti di Champions League.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 22:08:00 GMT)

DIRETTA / Siviglia Bayern Monaco (risultato live 1-1) streaming Video e tv : Rafinha entra la posto di Bernat : DIRETTA Siviglia - Bayern Monaco : info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita valevole per l'andata dei quarti di Champions League.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 21:46:00 GMT)

DIRETTA / Siviglia Bayern Monaco (risultato live 1-1) streaming Video e tv : Un'autogol di Navas dopo Sarabia : DIRETTA Siviglia - Bayern Monaco : info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita valevole per l'andata dei quarti di Champions League.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 21:23:00 GMT)

DIRETTA / Siviglia Bayern Monaco (risultato live 0-0) streaming Video e tv : Hummels sfiora subito il vantaggio : DIRETTA Siviglia - Bayern Monaco : info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita valevole per l'andata dei quarti di Champions League.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 20:45:00 GMT)

Siviglia-Bayern Monaco/ Streaming Video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Siviglia-Bayern Monaco: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita valevole per l'andata dei quarti di Champions League.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 09:09:00 GMT)