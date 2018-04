Verstappen | ' Non vedo l' ora di ripartire'

Max Verstappen - F1 GP Cina 2018 : “Non cambierò il mio stile di guida. Hamilton? Semplice dare la colpa al pilota più giovane” : Max Verstappen ha parlato in conferenza stampa prima del GP di Cina. Il pilota olandese non ha cominciato la stagione nel migliore dei modi, reduce da un fine settimana in Bahrein particolarmente disastroso. Max, però, non ha perso fiducia. “La macchina è molto veloce. In qualifica perdiamo un pochino a livello di velocità di punta e prestazione, ma quando questi fattori contano meno, ovvero in gara, i valori si riequilibrano. Ero ...

Red Bull - Verstappen : 'Mondiale? Lo vincerei se avessi la macchina migliore. Ma non è così' : Il 20enne pilota della Red Bull ha le idee chiare per il 2018: " Io penso sempre che se avrò la vettura più veloce diventerò campione del mondo . Ma finora non ho ancora avuto il pacchetto migliore". ...