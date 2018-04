Verstappen | Hamilton mi attacca? Logico | sono il giovane

F1 Cina - Verstappen : «Con Hamilton non credo di aver sbagliato» : SHANGHAI - C'era Max Verstappen ra i protagonisti della conferenza stampa che anticipa il weekend di gara in Cina. L'olandese è tornato a parlare dell'ormai famoso duello con Lewis Hamilton a Sakhir: '...

Max Verstappen - F1 GP Cina 2018 : “Non cambierò il mio stile di guida. Hamilton? Semplice dare la colpa al pilota più giovane” : Max Verstappen ha parlato in conferenza stampa prima del GP di Cina. Il pilota olandese non ha cominciato la stagione nel migliore dei modi, reduce da un fine settimana in Bahrein particolarmente disastroso. Max, però, non ha perso fiducia. “La macchina è molto veloce. In qualifica perdiamo un pochino a livello di velocità di punta e prestazione, ma quando questi fattori contano meno, ovvero in gara, i valori si riequilibrano. Ero ...

Formula 1 GP Bahrain : tra Hamilton e Verstappen volano scintille : Disastro su Raikkonen, fuori le Red Bull GP Bahrein F1 streaming live gratis e diretta TV. In chiaro su TV8? Info orari oggi 08/04

Incidente Verstappen Hamilton/ Video - Formula 1 : Max attacca Lewis e buca - Ricciardo si ritira : Incidente Verstappen Hamilton nel GP del Bahrain 2018 di Formula 1: Video. Max attacca Lewis e buca, Ricciardo si ritira. Incubo Red Bull: i due piloti out in una manciata di secondi(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 17:43:00 GMT)

F1 - Pagelle GP Australia 2018 : Sebastian Vettel - Templare vincente. Hamilton battuto - Raikkonen di ghiaccio. Verstappen - che errore! : Oggi si è disputato il GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Di seguito le Pagelle dei migliori piloti che hanno gareggiato a Melbourne. Sebastian Vettel: 10. Trionfale. Un vero Templare, un guerriero indomabile che ancora una volta ha piazzato la stoccata vincente supportato da un grande team che lo ha fermato nel momento migliore. La strategia del Cavallino Rampante è stata perfetta, lui ha eseguito nel migliore ...

LIVE F1 - GP Australia 2018 in DIRETTA : qualifiche. E' lotta per la pole! Hamilton favorito - Vettel - Raikkonen e Verstappen all'attacco! Time-... : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche di sabato 24 marzo del GP d'Australia 2018 , primo appuntamento del Mondiale di F1. Finalmente ci siamo! Mercedes, Ferrari e Red Bull sono ...

LIVE F1 - GP Australia 2018 in DIRETTA : qualifiche. E’ lotta per la pole! Hamilton favorito - Vettel - Raikkonen e Verstappen all’attacco! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche di sabato 24 marzo del GP d’Australia 2018, primo appuntamento del Mondiale di F1. Finalmente ci siamo! Mercedes, Ferrari e Red Bull sono pronte a giocarsi tutte le loro carte per centrare la prima pole position della stagione e proiettarsi alla gara di domani nel miglior modo possibile. Lewis Hamilton ha fatto paura nel primo giorno di prove libere. Veloce e consistente, sulla sua ...

LIVE F1 - GP Australia 2018 in DIRETTA : qualifiche (sabato 24 marzo). E’ lotta per la pole! Hamilton favorito - Vettel - Raikkonen e Verstappen all’attacco! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche di sabato 24 marzo del GP d’Australia 2018, primo appuntamento del Mondiale di F1. Finalmente ci siamo! Mercedes, Ferrari e Red Bull sono pronte a giocarsi tutte le loro carte per centrare la prima pole position della stagione e proiettarsi alla gara di domani nel miglior modo possibile. Lewis Hamilton ha fatto paura nel primo giorno di prove libere. Veloce e consistente, sulla sua ...

Gp d'Australia - nelle libere subito duello Hamilton-Verstappen. Kimi 4° davanti a Vettel : Al via le prove libere del gran premio di F1 di Melbourne in Australia. Volano la Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton e la Redbull di Max Verstappen . Quarto e quinto tempo per le Ferrari di Kimi Raikonen e di Sebastian Vettel , precedute dal secondo pilota Mercedes Valtteri Bottas . ...

Gp d'Australia - nelle libere subito duello Hamilton-Verstappen. Kimi 4° davanti a Vettel : Al via le prove libere del gran premio di F1 di Melbourne in Australia. Volano la Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton e la Redbull di Max Verstappen. Quarto e quinto tempo per le...

F1 Australia - è già Hamilton-Verstappen Ferrari : Raikkonen 4° e Vettel 5° : La prima pagina del mondiale 2018 di F.1 reca la solita firma: Lewis Hamilton. L'inglese della Mercedes è il più veloce del venerdì di Melbourne: sul circuito dell'Albert Park stampa il miglior tempo ...

F1 - GP Australia 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Lewis Hamilton il più veloce. Max Verstappen a un decimo - Sebastian Vettel a mezzo secondo : C’è Lewis Hamilton in vetta al monitor dei tempi alla fine della seconda sessione di prove libere del GP d’Australia, prima prova del Mondiale 2018 di Formula 1. Il britannico è stato inarrivabile per tutti: solo Max Verstappen è riuscito a stargli in scia, sebbene a più di un decimo. Terzo tempo per Valtteri Bottas, con Kimi Raikkonen vicinissimo. A mezzo secondo, invece, con il quinto tempo, la Ferrari di Sebastian Vettel. I ...

F1 - GP Australia 2018 : risultati prove libere 2. Lewis Hamilton detta legge ma Verstappen è vicinissimo. Raikkonen è quarto - Sebastian Vettel quinto : È stato Lewis Hamilton il protagonista del pomeriggio di Melbourne. Il britannico, dopo aver dominato il mattino, ha fatto segnare il miglior tempo anche nella seconda sessione di prove libere del GP d’Australia, con un crono di 1’23″931 fatto segnare con gomma fucsia, l’ultrasoft. Il campione del Mondo in carica è stato l’unico a scendere sotto l’1’24”, mostrandosi inarrivabile per gli altri e ...