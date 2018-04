Venezia : Carabinieri recuperano due dipinti del ‘600 del manierismo fiorentino : Venezia, 12 apr. (AdnKronos) – I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Venezia (TPC) e dell’Arma Territoriale, coordinati dalla Procura della Repubblica di Venezia, a seguito di complesse e prolungate attività di indagine, hanno individuato e sequestrato, in Germania, due dipinti, olio su tela, raffiguranti ‘Adorazione dei pastori” e ‘Anania guarisce la cecità”, del valore di oltre 100.000 ...

Venezia : Carabinieri recuperano due dipinti del '600 del manierismo fiorentino (2) : (AdnKronos) - In particolare, le investigazioni dell’epoca avevano permesso di scoprire che cinque persone (2 stranieri e 3 italiani), in tempi e circostanze antecedenti alla data della denuncia, formalizzata nel novembre 2011, approfittando dell’assenza dei proprietari, avevano asportato vari dipin

Venezia : Carabinieri recuperano due dipinti del '600 del manierismo fiorentino : Venezia, 12 apr. (AdnKronos) - I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Venezia (TPC) e dell’Arma Territoriale, coordinati dalla Procura della Repubblica di Venezia, a seguito di complesse e prolungate attività di indagine, hanno individuato e sequestrato, in Germania, due dipinti, ol

Venezia : imprenditore denuncia usuraio che viene arrestato dai carabinieri (2) : (AdnKronos) - Il circuito in cui era suo malgrado finita la vittima le imponeva di procedere alla restituzione di somme sui prestiti ottenuti, entrando in quel vortice proprio dell’usura, che la portava sul baratro del dissesto finanziario. Dai calcoli effettuati, infatti, il denunciante precisava d

Venezia : imprenditore denuncia usuraio che viene arrestato dai carabinieri : Padova, 12 apr. (AdnKronos) – Nella prima mattinata di oggi, a Mirano (Venezia), i carabinieri della Stazione di Legnaro (Pd), a conclusione di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia nella persona del Pubblico Ministero Stefano Buccini, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale Veneziano David Calabria, nei confronti di ...

Venezia : spacciavano droga in carcere - scoperti dai carabinieri (4) : (AdnKronos) - Nel corso delle indagini sono, altresì, state arrestate 7 persone in flagranza di reato, sono state denunciate in stato di libertà altre 8 persone oltre ai destinatari di misure cautelari, tutte per il medesimo reato, sono stati denunciati 5 degli attuali indagati anche per reati contr

Venezia : spacciavano droga in carcere - scoperti dai carabinieri (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Da ultimo, veniva accertato che gli spacciatori si rifornivano della cocaina, con cadenza settimanale, da cittadini albanesi anch’essi operanti nella zona di Mestre. Anche in questo caso, i carabinieri accertavano che i due fratelli operavano assieme ad altri connazionali

Venezia : spacciavano droga in carcere - scoperti dai carabinieri (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - L’intercettazione dell’utenza cellulare in uso ad un cittadino italiano permetteva di verificare che, nel periodo detentivo, il recluso riceveva in più occasioni sostanza stupefacente del tipo cocaina, eroina e hashish, che gli veniva consegnata in carcere dalla moglie du

Venezia : spacciavano droga in carcere - scoperti dai carabinieri : Venezia, 22 mar. (AdnKronos) - All’alba di questa mattina, nelle province di Venezia e Napoli, il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale carabinieri di Venezia, con l’ausilio del personale della Compagnia di Mestre e di Torre del Greco (Na), del 4° Battaglione carabinieri “Veneto”, del 14° Nuc

Venezia : carabinieri scoprono corpo mummificato in centro storico (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Dai primi accertamenti eseguiti sul posto unitamente al Medico Legale, la salma potrebbe essere verosimilmente riconducibile al proprietario dell’abitazione un uomo classe 1943, pensionato, celibe, che risultava essere stato cancellato dall’anagrafe del Comune nel 2013 in

Venezia : carabinieri scoprono corpo mummificato in centro storico : Venezia, 19 mar. (AdnKronos) - La macabra scoperta risale al primo pomeriggio di ieri, quando un vicino di casa ha chiamato in caserma per segnalare la presenza di un cadavere all’interno di un abitazione che sembrava essere abbandonata da molto tempo. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri

Venezia : falsi agenti azienda energia rubavano ad anziani - i Carabinieri li scoprono : Venezia, 15 feb. (AdnKronos) - I Carabinieri di Venezia a conclusione di una articolata attività investigativa avviata lo scorso novembre a seguito della denuncia presentata da un’anziana pensionata residente nel Sestiere Castello di Venezia che aveva subito il furto di denaro e monili in oro da par

Venezia : falsi agenti azienda energia rubavano ad anziani - i Carabinieri li scoprono : Venezia, 15 feb. (AdnKronos) – I Carabinieri di Venezia a conclusione di una articolata attività investigativa avviata lo scorso novembre a seguito della denuncia presentata da un’anziana pensionata residente nel Sestiere Castello di Venezia che aveva subito il furto di denaro e monili in oro da parte di due sedicenti procacciatori d’affari per conto di una nota società di energia, hanno denunciato in stato di libertà un 31enne ...

Venezia : Carabinieri - bilancio più che positivo per il Noe nel 2017 : Venezia, 1 feb. (AdnKronos) - Il 2017 è stato un anno molto intenso per il Nucleo Operativo Ecologico (NOE) Carabinieri di Venezia, costantemente impegnato nella tutela dell’ambiente nell’ambito delle tre province di competenza (Venezia, Padova e Rovigo). Il Nucleo, composto da personale specializza