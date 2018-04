Vela | che onore per l’Italia! Genova organizzerà l’unica tappa europea delle World Cup

Fabrizio Frizzi morto - Carlo Conti riVela : «Uno strazio che toglie le parole - mi chiamava 'fratellone'» : Carlo Conti sostituisce Fabrizio Frizzi alla conduzione de L'Eredità , ma non riesce a nascondere il dolore durante il preserale di Rai Uno. In un'intervista su Chi ha spiegato che non riesce a ...

Microsoft sVela Project Zanzibar - un tappetino smart che collega mondo reale e virtuale : Microsoft Research continua sempre a stupirci: il suo ultimo progetto svelato al pubblico si chiama Project Zanzibar ed è stato realizzato nei laboratori del Regno Unito. Si tratta essenzialmente di un tappetino intelligente, oltre che flessibile e portatile, capace di portare un oggetto reale in un ambiente virtuale come quello di un classico PC elaborando i segnali trasmessi dai sensori NFC posti sotto la superficie. Andando nei particolari, ...

Cannes sVela le selezioni dei corti : in gara anche un italiano : Per l'edizione 2018 di Cinéfondation scelti 17 film , 14 live-action e 3 di animazione, tra i 2.426 arrivati dalle scuole di cinema di tutto il mondo: ad essere rappresentati 4 continenti attraverso ...

“Ecco perché ho mollato!”. UeD : Anna Tedesco inviperita. Dopo aver lasciato il trono over la dama (sofferente e disillusa) sVela i veri motivi della sua uscita : “Lui mi ha distrutta” : Negli ultimi tempi era salita agli onori delle cronache, Anna Tedesco si stava imponendo come dama di punta del trono over. Ma alla fine non si è dimostrata ‘tosta’ come Gemma Galgani e di fronte alle critiche inevitabili ha capitolato e ha mollato. Nel corso della sua permanenza a Uomini e Donne, la bella bionda aveva stretto un’amicizia con Giorgio Menetti, tra i due sembrava essere nato un sentimento che però non ha dato buon esito. Ma ...

“È lei la naufraga che ci ha provato con Marco Ferri”. Isola dei famosi - finalmente la verità sul caso “corna”. È Karina Cascella a sVelare tutto in diretta a ‘Pomeriggio 5’ : Marco Ferri è finito al centro di un vero e proprio caso durante questa edizione dell’Isola dei famosi? Il motivo? Lo ricordate sicuramente, si parla di corna. Poi la polemica è degenerata, arrivando ad avanzare addirittura l’ipotesi di omosessualità. A mettere tutto in luce ora ci ha pensato Karina Cascella, la quale ha fatto sapere di avere scoperto l’identità della naufraga misteriosa che avrebbe corteggiato Marco Ferri ...

Carlo Conti riVela un desiderio che lo legava a Fabrizio Frizzi : Fabrizio Frizzi e Carlo Conti uniti da un desiderio Il prossimo 13 aprile Carlo Conti sarà al timone della Corrida. Il programma lanciato da Corrado andrà in onda il venerdì sera su Rai1 con cinque puntate all’insegna del divertimento e centrate su dilettanti allo sbaraglio. A pochi giorni dalla partenza della sua nuova esperienza televisiva, Carlo Conti si è raccontato sulle pagine di Chi, svelando un desiderio che lo univa a Fabrizio ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : sVelato il mistero di CARSTEN - il “falso DAVID” : Una trama a dir poco clamorosa si è da pochissimo conclusa nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Come anticipato ormai da parecchie settimane, nella prossima stagione ci sarà il misterioso “ritorno” di uno dei personaggi più amati degli ultimi anni della soap. Ed ora è stato finalmente svelato ciò che accadrà davvero… Ecco infatti cosa è accaduto negli episodi di Sturm der Liebe appena andati in onda in Germania! Tempesta d’amore, ...

“Peccato…”. Tristezza infinita a L’Eredità. Il concorrente si porta a casa un bel “malloppo” ma - davanti a tutti - riVela “quella” cosa che lo amareggia molto. Carlo Conti non sa come consolarlo : Lo spettacolo Continua. Lo spettacolo de L’Eredità, intendiamo. Perché il programma va avanti nonostante il conduttore “originale” – Fabrizio Frizzi – sia venuto a mancare. Fabrizio Frizzi è morto a Roma, il 26 marzo 2018 per un’emorragia cerebrale. Il conduttore, come si è venuto a sapere solo dopo la sua morte, aveva dei tumori inoperabili e sapeva che sarebbe morto a breve. Ovviamente, però, aveva tenuto tutto per sé e non aveva detto ...

Westworld - un video sVela la seconda stagione (ma è uno scherzo) : In un prodotto seriale così particolare come Westworld la trama è uno degli elementi che possono essere al contempo fondamentali e accessori. Un po’ perché le sorprese e i colpi di scena all’interno di un intreccio così complicato sono la linfa vitale, un po’ perché, dopo aver visto gli episodi, c’è ancora molto da elaborare su quanto è successo. Non c’è da stupirsi, dunque, che quando ieri i creatori della serie ...

Archeologia - Così l’Fbi ha aiutato un museo a sVelare l’identità di una mummia egiziana : Investigatori anche del passato. Più dell’Archeologia poté una tecnologia avanzata di analisi del Dna. A risolvere il mistero lungo oltre un secolo dell’identità di una mummia egizia vecchia 4.000 anni è stata infatti l’Fbi, grazie a una sofisticata apparecchiatura di analisi genetica. Dal 1915 gli studiosi si interrogavano sulla testa mozzata scoperta nell’angolo di una tomba saccheggiata a Deit el-Bersha, un’antica necropoli egizia. Gli ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini/ RiVelazione in tv : "non stiro solo camice - faccio anche la maionese!" : Elisa Isoardi e Matteo Salvini continua a far discutere e dopo la foto della camicia e le relative polemiche, ecco le Rivelazione in tv: "non stiro solo camice, faccio anche la maionese!"(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:55:00 GMT)

“Giù le mani!”. Verissimo - Simone Barbato inferocito. Ospite di Verissimo l’ex naufrago riVela tutta la verità su quello che è successo all’Isola dei Famosi e Stefano De Martino gli dà ragione. Silvia Toffanin particolarmente contrariata : La sua uscita dall’Isola dei Famosi è stata particolarmente infelice. Simone Barbato è passato alla storia come il concorrente più scorbutico della storia del reality. Dopo settimane di permanenza non è infatti riuscito a instaurare un buon rapporto con gli altri naufraghi e alla fine se ne è andato senza salutare nessuno, insomma il suo messaggio è stato chiaro e adamantino: “Con voi non voglio avere nulla a che fare”. Ovviamente la cosa ...

Il Corvo : sVelati nomi e descrizioni dei 7 personaggi principali che affiancheranno Jason Momoa - Best Movie : ... scatenando una violenta catena di eventi quando Eric cerca di vendicare la sua morte Detective Albrecht : 40-50 anni, un'anima stanca del mondo in un vestito sgualcito. Ossessionata dagli omicidi ...