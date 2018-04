“Van Gogh tra il grano e il cielo” di Giovanni Piscaglia : quel desiderio di diventar un pittore di fama mondiale : “La gente dice che è difficile conoscere se stessi, ma difficile è anche dipingere se stessi…” In questi giorni di primavera tardiva un nuovo film evento si affaccia nelle sale cinematografiche italiane. Prodotto da Nexo Digital in collaborazione con 3D Produzioni, Van Gogh tra il grano e il cielo è, come le precedenti pellicole […]

Bruni Tedeschi : «Van Gogh mi ha fatto toccare il divino» : Cinzia Romani Col cappottino color senape, indossato come una studentessa brava, ma timida, Valeria Bruni Tedeschi entra nella chiesa di Auvers-sur-Oise, 30 chilometri a nord di Parigi. E' qui, tra ...

In sala 'Van Gogh. Tra il grano e il cielo' con le musiche di Anzovino : Dopo il successo di Loving Vincent che ha portato nelle sale un totale di 240 mila spettatori, arriva al cinema 'Van Gogh. Tra il grano e il cielo', il film evento che offre un nuovo sguardo sul genio ...

Paestum - fumetti e 'il fiore di Van Gogh' per Giornata Mondiale Autismo - : ... Giovanna Celia , direttore didattico del Centro Internazionale di Psicologia e Psicoterapia Strategica di Salerno , "L'Autismo in chiave strategico-integrata tra scienza e creatività", ; Giovanni ...

Van Gogh - tra grano e cielo - al cinema : ... e Auvers-sur-Oise , dove l'artista si recò negli ultimi settanta giorni della sua vita e fu accompagnato in questo percorso dal Dottor Gachet, .ORARI SPETTACOLI : IL NUOVO LA SPEZIA LUNEDI 9 APRILE ...

Due giorni di musica e spettacoli a Vicenza per la chiusura di 'Van Gogh. Tra il grano e il cielo' : Tutte le proposte sono curate dall'associazione culturale BABC e gli spettacoli sono gratuiti. Sarà gradita un'offerta libera o l'acquisto dei dischi degli artisti per sostenere la loro attività. In ...

Vicenza - chiusura speciale per la mostra su Van Gogh : Tutte le proposte sono curate dall'associazione culturale Babc e gli spettacoli sono gratuiti. Sarà gradita un'offerta libera o l'acquisto dei dischi degli artisti per sostenere la loro attività. In ...

Remo Anzovino incontra Vincent Van Gogh : L'arte di Vincent Van Gogh incontra la musica di Remo Anzovino in tre appuntamenti speciali. Pianista, compositore e avvocato, considerato fra gli esponenti più affermati e innovativi della musica ...

Su Sky Arte i capolavori scomparsi tornano in vita : da Van Gogh a Klimt : Il direttore di Sky Arte ci introduce al backstage dei sette documentari che Sky Arts Production Hub ha commissionato al laboratorio artistico avveniristico di Madrid Factum Arte. 'Sette dipinti ...

Van Gogh torna in sala : Helene e Vincent una storia d'amore e arte - Cinema - Spettacoli : Chi entrando in sala per vedere Van Gogh. Tra il grano e il cielo si aspetta di essere guidato tra i corridoi della mostra che al film ha dato il nome, allestita alla Basilica Palladiana di Vicenza, ...

Da Van Gogh a Monet - la storia di 7 capolavori su Sky Arte : Mi piacerebbe lavorare su quel dipinto proprio perché tutti nel mondo lo conoscono. E spesso le opere troppo famose smettono di essere indagate e possono riservare sorprese".

A giugno sarà messo all’asta a Parigi il quadro “Donne che riparano le reti sulle dune” - di Vincent Van Gogh : Donne che riparano le reti sulle dune, un quadro dipinto nel 1882 dal pittore olandese Vincent Van Gogh, sarà venduto all’asta a giugno a Parigi: era da più di vent’anni che un quadro di Van Gogh non veniva venduto all’asta The post A giugno sarà messo all’asta a Parigi il quadro “Donne che riparano le reti sulle dune”, di Vincent Van Gogh appeared first on Il Post.

Van Gogh al cinema : lo racconta Matteo Moneta : «Facendo man bassa di queste opere, Helene contribuisce in parte a far crescere le quotazioni, a lanciare Van Gogh nel mondo del mercato, a farlo diventare uno degli artisti più quotati in assoluto. ...

All’asta il quadro di Van Gogh che fu di Elizabeth Taylor : Se siete alla ricerca di un quadro perfetto per completare il vostro soggiorno, abbiate la pazienza di attendere fino al 15 di maggio. In quella data, infatti, Christie’s metterà all’asta un raro dipinto realizzato da Vincent van Gogh in persona nel suo ultimo anno di vita, prima della scomparsa avvenuta nel 1890. E voi potrete provare ad aggiudicarvelo. Si tratta, per la precisione, di “Vue de l’asile et de la Chapelle de ...