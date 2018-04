“Van Gogh tra il grano e il cielo” di Giovanni Piscaglia | quel desiderio di diventar un

oubliettemagazine

: 'Il cielo stellato (di Van Gogh) dietro di me, Napoli Est dentro di me'?Grazie a insegnanti del Vittorino Da Feltre… - annatrieste : 'Il cielo stellato (di Van Gogh) dietro di me, Napoli Est dentro di me'?Grazie a insegnanti del Vittorino Da Feltre… - Elisa27071981 : RT @SilviaCantoia: #SeFossiUnaTela sarei un quadro di Van Gogh inquieta e sempre alla ricerca di qualcosa guidata dalle emozioni https://t.… - VeronicaFosser : RT @marose6black: Ti porterei a visitare una galleria d'arte ma ho paura che tutti guarderebbero te che negli occhi hai girasoli di Van Gog… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) “La gente dice che è difficile conoscere se stessi, ma difficile è anche dipingere se stessi…” In questi giorni di primavera tardiva un nuovo film evento si affaccia nelle sale cinematografiche italiane. Prodotto da Nexo Digital in collaborazione con 3D Produzioni, Vantra ile il cielo è, come le precedenti pellicole …