Valle d’Aosta | valanga sulla strada regionale 47 per Cogne

Valanga su albergo : addestramento in Valle d’Aosta : Un albergo investito da una Valanga: questa la simulazione organizzata per il secondo anno consecutivo dal Soccorso alpino della guardia di finanza (Sagf) di Entréves (Courmayeur). Lo scenario verrà simulato sabato 14 aprile dalle 18 all’ostello di Arpy, a Morgex. Alle esercitazioni parteciperanno anche Soccorso alpino valdostano, Protezione civile, Vigili del fuoco, 118, Centro addestramento alpino dell’Esercito, Gendarmeria ...

Maltempo : il Cdm proroga lo stato di emergenza in Valle d’Aosta : Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato la proroga, per una durata di 180 giorni, dello stato di emergenza gia’ dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 30 luglio all’8 agosto 2017 nel territorio dei Comuni di Antey-Saint-Andre’, di Bionaz, di Brissogne, di Brusson, di Courmayeur, di Morgex, di Ollomont, di Oyace, di ...

Valle d’Aosta : alpinista tedesco scomparso - in corso le ricerche : Il Soccorso Alpino Valdostano collabora con il Soccorso di Zermatt nelle operazioni di ricerca di uno scialpinista di nazionalità tedesca di cui non si hanno notizie da sabato 7 aprile. Sembrerebbe che lo sciatore abbia effettuato un passaggio alle funivia del Piccolo Cervino. Le ricerche, condotte dal Soccorso svizzero, si estendono anche sul versante italiano: sono impiegate via terra 6 unità del Soccorso Alpino Valdostano e 6 del ...

Valanga in Valle d’Aosta : indagati sei istruttori del Cai : Il responsabile del corso e cinque istruttori dei 12 allievi della scuola Cai ‘Pietramora’, che aveva organizzato l’escursione sabato 7 aprile a Pila (Aosta), sono indagati dalla procura di Aosta per la morte dei due scialpinisti travolti da una Valanga. La procura aveva in precedenza aperto un’inchiesta per disastro e omicidio plurimo colposi. Tra i sei indagati ci sono anche due sopravvissuti travolti dalla slavina, ...

Pericolo valanghe in Valle d’Aosta : temporanea chiusura della Val Ferret e limitazioni di accesso in Val Veny : La Presidenza della Regione autonoma Valle d’Aosta informa che nella mattinata di oggi, lunedì 9 aprile 2018, sono state pubblicate dal Comune di Courmayeur due ordinanze di chiusura e limitazione al traffico veicolare e pedonale nella Val Ferret e Val Veny. Con l’ordinanza del Sindaco N.3288 del 09/04/2018 si impone la temporanea chiusura della Val Ferret per Pericolo valanghe. A partire dalle ore 12:00 del 09 aprile 2018 e fino alla revoca ...

Valanga in Valle d’Aosta : la Guardia di Finanza ha sentito gli scialpinisti che hanno assistito alla tragedia : La Guardia di Finanza di Entreves sta indagando sulla Valanga che sabato mattina, a Pila, ha provocato la morte di Carlo Dall’Osso, 52 anni, di Imola, istruttore sezionale Cai, e di Roberto Bucci, 28 anni, di Faenza. I militari hanno sentito gli scialpinisti che hanno assistito alla tragedia, allo scopo di ricostruire i fatti: è in preparazione la relazione da consegnare alla procura di Aosta, che indaga sull’accaduto. L'articolo ...

Montagna - Valle d’Aosta : scialpinista ferito in Val Ferret : Ancora un incidente di Montagna in Valle d’Aosta. Uno scialpinista è rimasto ferito dopo essere caduto nella Dora di Ferret in zona Courmayeur. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino con un elicottero. Lo scialpinista, un 48enne residente a Milano, ha riferito di essere riuscito a uscire autonomamente dall’alveo del torrente. È stato trasportato in pronto soccorso con traumi vari e una lieve ipotermia. L'articolo Montagna, Valle ...

Almeno due persone sono morte dopo essere state travolte da una valanga che si è staccata sabato mattina vicino a Pila, una località sciistica in Valle d'Aosta. La valanga ha travolto almeno quattro sciatori, secondo il sito Aostasera, due dei quali

Valanghe : seconda slavina in Valle d’Aosta - nessuna persona coinvolta : In Valle d’Aosta il rialzo termico registrato in queste ore ha causato una seconda valanga, oltre a quella di Pila: la slavina si è staccata in Valgrisenche in località Prariond, riversandosi sulla strada regionale, attualmente interrotta. I rilievi effettuati con sonde e metal detector da personale del Corpo forestale valdostano e del Vigili del fuoco hanno escluso la presenza di persone coinvolte. In corso le operazioni di sgombero della ...

Valanga in Valle d’Aosta/ Ultime notizie - scia fuoripista e provoca una slavina : travolta una 30enne a Pila : Valanga in Valle d’Aosta, Ultime notizie, scia fuoripista e provoca una slavina: travolta una 30enne a Pila. E’ successo nelle scorse ore presso il comune di Gressan: ecco cos’è accaduto(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 12:08:00 GMT)

Una Valanga si è staccata questa mattina al Colle Chamole', a Pila (Aosta), travolgendo diverse persone: sul posto gli operatori del Soccorso alpino valdostano, due elicotteri e unità cinofile. Seguiranno aggiornamenti.

