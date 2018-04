Valerio Binasco a Torino con il ' Don Giovanni' di Molière

Blastingnews

(Di giovedì 12 aprile 2018) Martedì 3 aprile, sul palcoscenico del Teatro Carignano di, il pubblico ha assistito al debutto in prima nazionale di Don, spettacolo tratto dall'omonima, celeberrima opera del commediografo e attore francesee diretto dal regista, nuovo direttore artistico del Teatro Stabile di. Lo spettacolo: attori, personaggi, atmosfere In scena, nei panni del protagonista, un bravissimo Gianluca Gobbi cattura gli spettatori e non lascia la presa, regalandoci un'interpretazione dalle tinte forti e un personaggio intenso e tagliente, lontano dal gusto tardo-romantico che ha avvolto questa mitica figura per lungo tempo. Quello di Gobbi è un Donsopra le righe, che suscita disapprovazione e odio, che non conosce morale né etica, che si dimostra sistematicamente e irrimediabilmente immune al senso di colpa, al pudore e alla decenza. Privo di ...