Vado a prendere un caffè | e non torna più a casa | scomparso Marco Limoncelli

“ Vado a prendere un caffè” - ma non torna più a casa. Marco Limoncelli è scomparso da Firenze : Il 9 aprile scorso ha detto a sua madre che sarebbe uscito a prendere un caffè e non è più torna to. Marco Limoncelli , si è allontanato dal quartiere Rifredi di Firenze .Continua a leggere

ARIANNA FONTANA/ "Sono molto determinata - so cosa voglio e me lo Vado a prendere" (Che tempo che fa) : ARIANNA FONTANA a Che tempo che fa: la pattinatrice di short track italiana più medagliata di sempre sarà ospite di Fabio Fazio nel programma di Rai 1.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 04:52:00 GMT)

Infantino : "Buffon si ritira? Lo Vado a prendere e lo porto in Fifa" : Gianni Infantino , numero uno della Fifa, in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport ha toccato diversi argomenti tra cui la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia da parte dell'Italia: 'Sono triste per il Mondiale, mi viene quasi da piangere. Il primo da presidente Fifa e ...