Va dal parrucchiere e finisce all' ospedale | ustionata dall' hair stylist cinese

(Di giovedì 12 aprile 2018) Voleva avere i capelli biondi, si è ritrovata rasata a zero con ustioni di secondo grado sul cuoio capelluto e un traumatico ricordo che le ronza sempre in testa. Una bruttissima esperienza quella vissuta da una 25enne di #Signa, localita' in provincia di Firenze. Si era rivolta a un #per rinnovare il look a costi contenuti e decolorare la chioma in vista di una nuova tinta. Non solo i suoi desideri non sono stati soddisfatti, ma l'ha messo a repentaglio la sua salute perché il trattamento a cui è stata sottoposta le ha ustionato la testa. Il fatto denunciato su Facebook Il fatto è accaduto il 26 e il 27 marzo scorsi, ma è diventato di pubblico dominio solo dopo che la ragazza ha raccontato la vicenda sulla pagina Facebook Aiutoavvocato' gestita dal legale fiorentino Guglielmo Mossuto per dare consulenze online su questioni di ambito civile, penale e di ...