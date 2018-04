USA | Pompeo | politica soft verso Russia è finita | non sono un falco

Tensioni USA-Mosca - Pompeo : la politica soft verso la Russia è finita : "La Russia continua ad agire aggressivamente, spinta da anni di politica debole verso questa aggressione. Questo ora è finito". Lo afferma Mike Pompeo negli estratti delle dichiarazioni, diffuse dalla ...

USA.Pompeo : non voglio guerra - no "falco" : 6.45 "La guerra è sempre l'ultima risorsa. Preferisco raggiungere gli obiettivi della politica Estera del presidente con una diplomazia accanita piuttosto che mandare giovani uomini e donne in guerra". Lo afferma Mike Pompeo, respingendo l'etichetta di 'falco'. Lo si legge negli estratti delle dichiarazioni che farà oggi davanti alla Commissione Esteri del Senato nella sua audizione di conferma come Segretario di Stato americano.

Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo : ‘Non sono la caUSA dell’addio di Arizona e April’ : Lo stipendio da 20 milioni di dollari all’anno che si è aggiudicata Ellen Pompeo per interpretare Meredith Grey per altri due anni non è la causa dell’uscita dal cast di Jessica Capshaw (Arizona) e Sarah Drew (April). L’attrice che da 14 stagioni da il volto a Meredith ospite di Ellen DeGeneres ha smentito categoricamente le voci che giravano “Non è assolutamente vero”. Secondo la Pompeo l’addio alla serie ...

USA : "Nyt" - con Pompeo una politica estera che si addice alla visione del presidente Trump : Washington, 13 mar 22:34 - , Agenzia Nova, - L'improvviso licenziamento del segretario di Stato Rex W. Tillerson lascia spazio ad un vero credente del motto "America First" del presidente... , res,

