Uomini nello spazio

Parli nello stesso modo a Uomini e donne? Te lo dirà Slack : Slack è al lavoro per identificare il mansplaining all’interno delle sue conversazioni e favorire un ambiente al cui interno il dialogo possa essere costruttivo. Che cos’è il mansplaining? Quando l’uomo, parlando con una donna, fa uno spiegone paternalistico dell’ovvio, partendo dal presupposto che l’interlocutrice non ne sappia abbastanza. L’approccio culturale che perpetra la posizione dominante di certe ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : amaro quarto posto per Giada Longhi nello skeet femminile. Bene gli Uomini in qualifica : Si sono appena concluse le gare di Tiro a volo valide per la penultima giornata della tappa di Coppa del Mondo junior in corso a Sydney, in Australia: amaro quarto posto per Giada Longhi nello skeet femminile. Nella gara maschile Bene in qualifica Matteo Chiti, Elia Sdruccioli e Niccolò Sodi. Giada Longhi, che aveva chiuso le qualificazioni al secondo posto, ha solo sfiorato il podio in finale, classificandosi quarta nella gara vinta ...

F1 - Sebastian Vettel è ottimista in vista dell’esordio iridato : “Ho fiducia nella nostra macchina e negli Uomini di Maranello” : Il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel viene allo scoperto e si lascia andare ad alcune esternazioni, sul portale it.motorsport.com, poco prima di partire per l’Australia, dove il 25 marzo avrà inizio il Mondiale 2018 di Formula Uno. Il teutonico ha, dunque, analizzato quanto accaduto nei test di Barcellona valutando positivamente il lavoro svolto e la nuova macchina, ammettendo però che lo sviluppo sulla monoposto è ancora molto: ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : giovedì 1° marzo. ARGENTO SCARTEZZINI NELLO SCRATCH! QUARTETTO Uomini DI BRONZO!!! Anche le azzurre del quartetto lotteranno per il bronzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare (giovedì 1° marzo) dei Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). L’Italia avrà due importantissime occasioni di medaglia nell’inseguimento a squadre. Il quartetto maschile, dopo il record italiano fatto registrare ieri, si giocherà il bronzo contro la Germania, mentre quello femminile sfiderà la Gran Bretagna per cercare di conquistare uno storico passaggio in ...