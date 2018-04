Uomini e Donne | trono over | IDA e RICCARDO | rapporti sempre più tesi?

Uomini e Donne trono over puntata 12 aprile 2018 diretta : : [live_placement]Uomini e Donne trono over puntata 12 aprile 2018: anticipazioni prosegui la letturaUomini e Donne trono over puntata 12 aprile 2018 diretta: pubblicato su Gossipblog.it 12 aprile 2018 14:49.

"Sono stata costretta ad andarmene a causa del suo accanimento gratuito: ha cercato di distruggermi demotivandomi". Sono parole dure quelle che Anna Tedesco, protagonista del trono over di Uomini e donne, avrebbe usato in riferimento a Gianni Sperti, a suo dire responsabile della sua dipartita dal programma di Maria De Filippi. Al settimanale Nuovo nel numero in edicola la donna parla dei motivi che l'hanno spinta ad ...

Nicolò Brigante sceglie Marta? "Sono fatti l'una per l'altra"

Ida Platano insiste con Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne Non c'è pace per Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne. La coppia continuerà a traballare anche oggi pomeriggio durante il secondo appuntamento settimanale con il Trono Over. Ieri in puntata la dama di Brescia aveva deciso di chiudere nuovamente con il cavaliere pugliese, che in settimana era stato particolarmente freddo, e le aveva chiesto di non andarlo a trovare.

Le accuse di Francesca Cipriani contro un ex tronista di Uomini e Donne, sono davvero pesanti. Ma cosa è successo di così grave tra i due? Ecco tutti i retroscena davvero drammatici raccontati dalla vulcanica showgirl! Le violenze subite dall'ex fidanzato Marco Pavanello per Francesca Cipriani sono state una vera doccia fredda, che ha spazzato via dal suo cuore ogni briciolo di sentimento. A raccontare i retroscena di questa ...

Pd - donne in rivolta : "Partito in mano agli Uomini - non ci fidiamo più" : Alzano le voce le donne "dem": quattrocentosessanta donne Pd sottoscrivono un documento per criticare quella che ritengono una gestione troppo al maschile del partito e provocano la risposta delle colleghe...

Giordano Mazzocchi ha deciso di tornare in studio per Nilufar? Indizio La registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne del 10 Aprile 2018 ha regalato moltissimi colpi di scena. Nilufar non è andata a riprendere Giordano, eppure era convinta di vederlo in studio. Il corteggiatore ha però deciso di eliminarsi

Luigi e Lorenzo: nessuna frecciatina social, la verità di Mastroianni Tra Luigi e Lorenzo non corre buon sangue. I due corteggiatori di Uomini e Donne stanno provando in tutti i modi a conquistare il cuore di Sara Affi Fella. La tronista pare essere ancora molto indecisa su chi la fa sentire meglio

Uomini e Donne trono over puntata 12 aprile 2018 : anticipazioni e diretta Uomini e Donne, il talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi con gli interventi di Gianni Sperti e Tina Cipollari, torna con un un nuovo imperdibile appuntamento. Oggi assisteremo ad una nuova scoppiettante puntata incentrata sugli sviluppi delle storie d'amore del trono over animato da Gemma, Giorgio, Sossio, Ida, Riccardo, Anna e gli altri protagonisti alla ricerca dell'anima gemella.