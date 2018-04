Uomini e Donne Giordano Mazzocchi torna? Per lui si apre l' ipotesi trono Trono Classico

Uomini e Donne - Luigi contro Lorenzo sui social? Mastroianni di rivela : Uomini e Donne, Luigi e Lorenzo: nessuna frecciatina social, la verità di Mastroianni Tra Luigi e Lorenzo non corre buon sangue. I due corteggiatori di Uomini e Donne stanno provando in tutti i modi a conquistare il cuore di Sara Affi Fella. La tronista pare essere ancora molto indecisa su chi la fa sentire meglio […] L'articolo Uomini e Donne, Luigi contro Lorenzo sui social? Mastroianni di rivela proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne trono over puntata 12 aprile 2018 : anticipazioni e diretta : Uomini e Donne, il talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi con gli interventi di Gianni Sperti e Tina Cipollari, torna con un un nuovo imperdibile appuntamento. Oggi assisteremo ad una nuova scoppiettante puntata incentrata sugli sviluppi delle storie d'amore del trono over animato da Gemma, Giorgio, Sossio, Ida, Riccardo, Anna e gli altri protagonisti alla ricerca dell'anima gemella.prosegui la letturaUomini e Donne trono over ...

Uomini e Donne/ Giordano Mazzocchi torna? Frecciatina sui social - Nilufar Addati in crisi (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Giordano Mazzocchi lancia una Frecciatina e non torna in studio? Nilufar Addati è in crisi dopo il suo addio(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne - Riccardo chiude con Ida Platano : sfiorata la rissa con Sossio Video : Un tira e molla che sembra destinato a chiudersi definitivamente. Dopo il bacio e l’abbraccio dell’ultima puntata #Ida Platano ha spiegato che c’è stato un nuovo passo indietro da parte di Riccardo Maria Guarnieri [Video]. “Dovevamo andare a cena insieme ma non è successo”. Il pugliese ha spiegato la situazione: che si litiga su alcune situazioni da chiarire. Dall’altra parte la trentasettenne ha replicato che non si riesce ad andare avanti e ...

Uomini e Donne/ Riccardo Guarnieri e Ida Platano si sono lasciati? Ultima speranza per i fan (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Riccardo Guarnieri e Ida Platano si sono lasciati dopo l'Ultima puntata? C'è un'altra speranza per i fan(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Ma che fine ha fatto Giulia Montanarini? Era già famosa in tv prima di approdare a Uomini e Donne nel 2011 - poi - però - è praticamente sparita. Ma ora è tornata. E vi stupirà vedere com’è oggi - a 42 anni : Giulia Montanarini era famosa ancora prima di salire sul trono di Uomini e Donne. Sorella di Claudia, già opinionista storica del programma nonché ex tronista insieme a Tina Cipollari, Giulia era già un volto noto del piccolo schermo quando ha sceso le scale dello studio di Maria De Filippi per la prima volta. Era il 2011 e la ex showgirl de Il Bagaglino sedeva accanto a Teresanna Pugliese e Gianfranco Apicerni. Alla fine del suo ...

Uomini e Donne - Nicolò Brigante a Parigi con Virginia : scoppia il caos Video : E’ il momento della verita' per i protagonisti del trono classico di Uomini e Donne [Video]. In particolare per #Nicolò Brigante è arrivato il momento del redde rationem al termine di un percorso durato cinque mesi. Il siciliano è arrivato all’epilogo dopo settimane di polemiche ed illazioni in to alle segnalazioni su #Marta Pasqualato. Quest’ultima si è scontrata con Gianni Sperti che non ha gradito il suo rifiuto di approfondire la questione ...

Registrazione Uomini e Donne/ Sara Affi Fella confusa : nuova dichiarazione di Luigi (Trono Classico) : Registrazione Uomini e Donne, anticipazioni trono classico del 10 aprile 2018. Nilufar Addati disperata per l'assenza di Giordano Mazzocchi, ma poi bacia Nicolò Ferrari.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 21:10:00 GMT)

Registrazione Uomini e donne - la scelta di Sara e Nicolò : l'addio finale Video : A #Uomini e donne si procede con le nuove registrazioni del trono classico [Video]. Le anticipazioni ufficiali rivelano che oggi 10 aprile è in programma una nuova Registrazione dopo lo slittamento di quella di ieri. In un primo momento, infatti, i tronisti del dating show Mediaset dovevano registrare la puntata di lunedì ma alla fine è saltato tutto forse a causa dell'impegno della De Filippi a Che tempo che fa di Fabio Fazio che va in onda ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 12 aprile 2018 : Ida mette alle strette Riccardo! : I telespettatori Uomini e Donne assisteranno ad una nuova ed avvincente Puntata del trono Over. I protagonisti della Puntata saranno Ida e Riccardo, come anche Sossio, Giorgio Manetti e la nuova dama! La seconda parte di Uomini e Donne Over parte dal litigio tra Tomas e Donatella. La dama trova scuse su scuse per cercare di mettere in cattiva luce il cavaliere dagli occhi blu. Dice di voler conoscere qualcosa di più della sua vita, ma ...

Le donne del Pd contro i vertici (Uomini) del partito : «Non ci fidiamo più di voi» : Bisogna togliere il punto interrogativo alla domanda che Vanity Fair si poneva già qualche giorno fa sulla presenza femminile nel partito Democratico. Non è più una domanda, ma un’affermazione: il Pd ha un problema con le donne. Sono state le stesse donne democratiche a metterlo nero su bianco. LE FIRMATARIE Oltre 450 donne Dem hanno firmato l’appello promosso da Francesca Puglisi, già presidente della Commissione contro il femminicidio del ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 11/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Tina che, indicando il parterre maschile, fa notare che tra i vari corteggiatori presenti ci sia un manichino. Maria difende Riccardo, oggetto delle attenzioni dell’opinionista, e fa presente che è il suo portamento. Tina è inarrestabile e parla di un filmato di Sossio in cui lui faceva un balletto in mutande in spogliatoio. Maria, conoscendola, le toglie il volume del microfono. Entra in studio ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e Donne - il caos nel parterre : "Vicino a lui non sono più la stessa" : Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: la dama e il cavaliere continuano a discutere nello studio di Canale 5. Arriverà il lieto fine per loro?(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 18:15:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over - Gemma e Tina : show del pubblico in studio (11 aprile) : Uomini e Donne, Oggi 11 aprile 2018 in onda il Trono Over. Ancora scontri tra Gemma Galgani e Tina Cipollari: coinvolto stavolta anche il pubblico in studio(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 18:15:00 GMT)