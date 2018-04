lastampa

: Ora in diretta su Rete 4! Chi c’è all’ascolto??? #StaseraItalia @StaseraItalia - matteosalvinimi : Ora in diretta su Rete 4! Chi c’è all’ascolto??? #StaseraItalia @StaseraItalia - FScanderebech : Un’ora di ascolto, così la scuola curerà le fragilità degli alunni - MISTERO_MISTERI : Un’ora di ascolto, così la scuola curerà le fragilità degli alunni -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Otto istituti in rete con 4500 minori, altrettante famiglie, 800 insegnanti. E lo stile, o il metodo, della Rete Scar - Schools that care about relationship, tradotto Scuole che curano le relazioni, l'...