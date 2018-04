Uno che si comporta così al posto del cuore ha un bidone dell' immondizia

Zuckerberg : violati anche i miei dati. Rimosso il numero Uno di Cambridge Analytica : Marck Zuckerberg torna a Capitoll Hill per riferire alla Camera dei Rappresentanti circa lo scandalo Cambridge Analytica e non fa altro che ripetere ciò che ha detto alle commissioni...

Fabrizio Frizzi morto - Carlo Conti rivela : «Uno strazio che toglie le parole - mi chiamava 'fratellone'» : Carlo Conti sostituisce Fabrizio Frizzi alla conduzione de L'Eredità , ma non riesce a nascondere il dolore durante il preserale di Rai Uno. In un'intervista su Chi ha spiegato che non riesce a ...

“Barbara D’Urso con me - dopo il Grande Fratello..”. Pasquale Laricchia ‘torna’ e racconta tutto. Impossibile averlo rimosso : è stato Uno dei concorrenti ‘top’. E anche se ha cambiato vita - non ha dimenticato il ‘suo’ reality e soprattutto lei… : Il Grande Fratello sta per tornare e con lui anche Barbara D’Urso, padrona di casa del reality dal 2003 al 2004, subito dopo Daria Bignardi e immediatamente prima dell’arrivo di Alessia Marcuzzi, che è stata al timone del programma per ben 9 anni. Un Grande ritorno, dunque, per Barbara, che ha così anche l’occasione di . ‘riprendersi’ la prima serata, dopo gli esprimenti di ‘Baila!’ e ‘Stasera che ...

Governo - qualcUno nel Pd comincia a chiedersi che senso ha restare a guardare : Dopo la cronaca minuto per minuto (quasi al limite del voyeurismo) nella progressione dei presunti “preliminari” tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini come dei “battibecchi” sul 51% e lo 0% di possibilità del lunedì nero – a cui hanno saputo sottrarsi ben pochi analisti e commentatori (ovviamente meno di tutti quelli televisivi) -, ora, in concomitanza con il calendario comunicato da Sergio Mattarella, sembra che ...

iSole aMare : Emma Fenu intervista Pier BrUno Cosso - l’isola come madre che genera e accoglie : La rubrica “iSole aMare” si propone di intervistare isolani che della propria condizione reale e metaforica abbiano fatto cultura, arte e storia ponendosi in comunicazione con il mondo: nessun uomo è un’isola o forse lo siamo tutti, usando ponti levatoi? “Sono l’isola. Ma sono magica e infinita: non mi puoi cingere tutta. Non mi puoi spostare, non […]

Liverpool - Klopp : "Roma in semifinale? Quando l'ho saputo pensavo a Uno scherzo..." : Il tecnico dei Reds commenta la rimonta giallorossa: "Sono una squadra fantastica. Non me l'aspettavo, ma sapevo che era possibile"

Klopp : 'L'impresa della Roma? Pensavo a Uno scherzo' : Jurgen Klopp lancia già la sfida alla Roma: subito dopo la vittoria in casa del Manchester City il manager del Liverpool non è riuscito a nascondere la sorpresa per l'impresa dei giallorossi. 'Stavo ...

Raoul Bova e Rocio MUnoz Morales : ecco perché non possono sposarsi : Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: quando il matrimonio? Il motivo che impedisce alla coppia di convolare a nozze Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono ormai una coppia stabile e felice a tutti gli effetti. Da quando hanno messo su famiglia i due sembrano essere sempre più innamorati e vicini, tanto che molti sono […] L'articolo Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: ecco perché non possono sposarsi proviene da Gossip e Tv.

“Non li vogliamo al nostro matrimonio”. Nozze reali - Harry e Meghan hanno le idee chiare su chi invitare (e chi escludere) al banchetto. “È Uno scandalo” - sentenzia qualcUno : In queste convulse settimane non si parla d’altro: il matrimonio dell’anno, quello tra il principe Harry e Meghan Markle. Non sarà una cerimonia come tutte le altre, certo, sempre classica come il decoro reale vuole, ma tutto sommato meno pomposa di quella di fratello. Solo qualche giorno fa è comparsa su tutti i tabloid britannici, una notizia che poi è stata riportata in tutto il mondo, secondo la quale sia Harry che Meghan abbiano ...

Champions League - Klopp incredulo : 'Roma in semifinale? Pensavo a Uno scherzo'. Su Salah... : E chissà che i loro destini non possano incrociarsi per davvero anche in semifinale. Perché, al momento, in attesa di Real-Juve e del Bayern che parte con un vantaggio sul Siviglia di Montella, in ...

Lavoro - qualcUno ricordi che la nostra Costituzione lo tutela. In tutte le sue forme : di Francesco Montorio* A 70 anni dalla sua entrata in vigore, la nostra Costituzione non sembra essere stata “onorata” dalla politica. Su questo blog, poche settimane fa, rievocandone il primo articolo, ci si chiedeva “Su quale ‘Lavoro’ è fondata la nostra Repubblica?”. La risposta in alcuni esempi, poco rassicuranti. Eppure i costituenti sono stati espliciti sul tema. Con quel linguaggio volutamente semplice per garantire una “chiarezza” ...

Magnate disperso sul Cervino - dalla famiglia "fondi illimitati" per le ricerche : "È Uno sciatore esperto" : Di lui non si hanno più notizie da sabato mattina, quando è uscito dalla sua stanza d'albergo a Zermatt (Svizzera) per allenarsi a fil di cielo. Abbigliamento leggero, tecnico, e attrezzatura da scialpinismo. Direzione Piccolo Cervino, a quasi 3.900 metri di quota. dalla più alta stazione del comprensorio svizzero, il Magnate tedesco Karl-Erivan Haub, 58 anni, può essere andato quasi ovunque, anche nei valloni e nei ...