Università Foggia | fondi Miur per la ricerca usati per altro | rettore e suo vice indagati

(Di giovedì 12 aprile 2018) Concorso in truffa e abuso d’ufficio all’di: sono queste le ipotesi di reato a carico di ventuno(tra cuie prodell’ateneo) nell’ambito dell’inchiesta della Procura su presunte irregolarità nella rendicontazione di tre progetti finanziati dalnell’ambito del Pone Competitività 2007-2013, soldi ottenuto dai gruppi didel Distretto agroalimentare regionale, il Da.Re., tra i cui soci c’è l’ateneono, beneficiario di circa 10 milioni di euro. L’indagine è stata raccontata nel luglio scorso da ilfattoquotidiano.it attraverso le denunce di due professori rimossi e poi sostituiti da altri docenti: secondo il racconto degli accusatori, parte deidel ministero destinati allasono stati utilizzati per, anche per pagare gli stipendi di alcuni docenti. In mattinata la Guardia di ...