finanza.lastampa

: UniCredit rimboserà anticipamente bond lower Tier2 in dlr - - finanza24 : UniCredit rimboserà anticipamente bond lower Tier2 in dlr - -

(Di giovedì 12 aprile 2018)annuncia il rimborso anticipato del" USD750,000,000 FIXED RATE LOWER TIER II SUBORDINATED CALLABLE NOTES DUE 2 MAY 2023 ". Il rimborso integrale del titolo in via anticipata, previsto ...