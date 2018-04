UNA VITA | anticipazioni puntata di venerdì 13 e sabato 14 aprile 2018

UNA coppia di pensionati alle Azzorre : “Qua ci godiamo la vita” : Una coppia di pensionati alle Azzorre: “Qua ci godiamo la vita” La storia raccontata nel programma di Rete Quattro. Continua a leggere

UNA VITA : FELIPE scopre che CONSUELO è molto malata [anticipazioni] : Nelle puntate di Una Vita in onda nei mesi più caldi, i telespettatori italiani assisteranno al ritorno di CONSUELO Pedrò Santamaria (Mabel Del Pozo): decisa ad aiutare la figlia Celia (Ines Aldea) nell'annullamento del suo matrimonio con FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo), l'anziana signora non esiterà a riaffacciarsi nel quartiere di Acacias e, come facilmente prevedibile, accuserà il genero di avere nuovamente rovinato la ...

UNA VITA - anticipazioni spagnole : ecco come uscirà di scena Huertas Video : eccoci con un nuovo spazio dedicato alle anticipazioni su Una Vita [Video], la popolare serie iberica ambientata nel quartiere iberico Acacias 38. Nelle ultime settimane, Huertas Lopez è stata uno dei personaggi fulcro della soap grazie alla sua tresca amorosa con Felipe. Ultimamente i due si sono definitivamente lasciati e tra qualche mese, la domestica andra' via. In che modo? Nel prosieguo dell'articolo troverete tutti i dettagli. Celia vuole ...

UNA VITA - spoiler al 21 aprile : Mauro perde la testa - ecco cosa farà a Fernando Video : Nuovo appuntamento dedicato a #Una Vita, la #Soap spagnola firmata da Aurora Guerra. cosa accadra' negli episodi inediti che verranno trasmessi da lunedì 16 a sabato 21 aprile 2018? Le anticipazioni rivelano che Mauro avra' una colluttazione con Fernando, mentre Celia e Cruz verranno scoperti da Trini. Per tutte le altre noVita', potete continuare a leggere l'articolo. Mauro arresta Zenon, fallisce il piano di Celia Celia, disperata per le sorti ...

The Happy Prince - Rupert Everett e il progetto di UNA VITA : «Il mio Oscar Wilde - un Cristo LGBT» - Best Movie : ... si è tirato addosso lo scandalo e la tragedia portando in tribunale il marchese di Queensberry, essendo una grande star probabilmente non aveva consapevolezza di quello che fosse realmente il mondo, ...

Anticipazioni UNA VITA : ARRIVEDERCI HUERTAS!!! : I prossimi mesi di programmazione di Una Vita prepareranno i telespettatori all'uscita di scena di Huertas Lopez (Sandra Blasquez): comprendendo che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) ama completamente la moglie Celia (Ines Aldea), la domestica deciderà infatti di lasciare il quartiere di Acacias e si congederà così da tutti i suoi amici e conoscenti. Facciamo quindi un breve ripasso delle ultime vicende per vedere come si arriverà alla ...

Anticipazioni UNA VITA trama puntate 16-21 aprile 2018 : Mauro prende a pugni Fernando e Teresa lo bacia! : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 16 aprile a sabato 21 aprile 2018: è scontro tra Fernando e Mauro! Fabiana scopre che Cayetana non è impazzita! Anticipazioni Una Vita: Teresa e Fernando si scambiano un bacio appassionato! Fabiana si accorge degli intrighi di Cayetana! Elvira pronta a rifugiarsi in convento! Inganni, sotterfugi, bugie, baci appassionati e drammi… è quel che annunciano le ...

Giada De Filippo e l’ossessione di UNA VITA perfetta : Tutti abbiamo conosciuto una persona come Giada o abbiamo sentito parlare di qualcuno che si è trovato in una situazione analoga. Quella di mentire, aggiungere una bugia dopo l’altra in un filo narrativo durato anni. Una dimensione fittizia in cui ci si è immersi volontariamente, sempre più in profondità. Poi, al momento inevitabile di dire la verità, ci si è trovati nudi davanti al destino, senza una maschera da indossare. A quel punto lo ...

Anticipazioni UNA VITA : Elvira chiede a Simon di fuggire : Anticipazione Una Vita: Elvira vuole fuggire da Acacias con Simon Nelle prossime puntate di Una Vita, Elvira chiede a Simon di fuggire insieme da Acacias. Questa richiesta viene fatta dopo che Arturo prende una decisione. Infatti, le Anticipazioni rivelano che la giovane Valverde comunica al padre di non voler più proseguire la sua conoscenza con […] L'articolo Anticipazioni Una Vita: Elvira chiede a Simon di fuggire proviene da Gossip e ...

Anticipazioni UNA VITA : TERESA sposa FERNANDO [FOTO] : Fiori d'arancio tristissimi in arrivo nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita: convinta della morte del suo amato Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo), TERESA Sierra (Alejandra Meco) deciderà infatti di sposare l'azionista FERNANDO Mondragon (Ander Azurmendi) ma lo farà in maniera poco tradizionale; è quindi il caso di ricapitolare tutto quello che succederà in questa storyline… Una Vita Anticipazioni: il ...

Dona il midollo a UNA sconosciuta e le salva la vita - ora l'appello : "Voglio abbracciarti" : Per due volte, Valentina Marchi ha Donato cellule staminali e lifociti a una sconosciuta malata di leucemia fulminante, salvandole la vita. Non l'aveva mai vista, ma con coraggio e generosità si è fatta attaccare...

UNA VITA - dal 16 al 21/04 : il sospetto di Maria Luisa - Susana emozionata Video : Nuovo appuntamento dedicato allo sceneggiato di origini iberiche "Una Vita" [Video], che ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori italiani dal 22 giugno 2015. Nei paragrafi seguenti sono descritte le trame delle puntate che andranno in onda su Canale 5 la prossima settimana. Il gesto inaspettato di Felipe, Elvira arrabbiata con Simon Le anticipazioni settimanali, relative agli episodi che saranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset da ...