“Una tragedia” Giletti | il gesto per Cristina Parodi Sempre senza peli sulla lingua | le

(Di giovedì 12 aprile 2018) “Io alla Rai ho dato molto di più economicamente di quello che ho preso, io a differenza di altri colleghi hodichiarato pubblicamente quanto prendevo per le mie battaglie sono stato mandato fuori dal sistema della Rai. Rispondi dei tuoi soldi, (Hai la bava alla bocca Massimo) perché i tuoi sono diversi dai miei. Io sono un professionista, non un politico, sono due piani diversi. Venivo pagato dall’azienda pubblica, ma l’azienda pubblica nei miei programmi pigliava fior di milioni di euro di pubblicità. Vallo a chiedere ai grandi nomi che venivano pagati milioni di euro”. Così qualche giorno fa Massimoaveva risposto a Italo Bocchino. Una rissa trash andata in onda a Non è l’Arena in cui ai telespettatori non è sfuggito un certo risentimento del conduttore nei confronti della Rai. Il trattamento subito non è affatto piaciuto e ora Massimo ne approfitta per ...