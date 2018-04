Una sentenza che gela le speranze

Foodora - quella di Torino è Una sentenza ingiusta. Soprattutto perché in Italia : Quando li vedo passare di notte, silenziosi e veloci con le loro bici dotate di bauletto fluorescente firmato dalla rispettiva azienda, provo sempre una piccola stretta al cuore. Mio figlio, dalla macchina, mi chiede chi siano e io glielo spiego. Ma stranamente è come se anche lui fosse a disagio. perché questi “dipendenti” invisibili delle aziende dell’economia digitale che consegnano cibo a casa, da Foodora a Deliveroo (solo ...

Avvocati : la Cassazione dice che l’atto d’appello non è Una proposta di sentenza : I giudici della Corte di Cassazione chiariscono, agli esperti del diritto, ancora una volta volta il contenuto dell'atto di appello dopo la riforma dell'art 342 cod. proc.civ., sulla scorta di quanto già espresso dalle Sezioni Unite del 16.11.2017 con la sentenza n 27199. I principi di tale autorevole sentenza a S.U: che funge da apripista perché fa chiarezza in merito al contenuto dell'atto di appello in relazione all'obbligo di specificità dei ...

Hai chiesto informazioni all'Asl? L'obbligo del vaccino è sospeso Una sentenza fa riesplodere il caso : SVOLTA SUI VACCINI/ Una sentenza del Tar di Brescia fa esplodere il caso. L'Asl per legge deve informare i genitori sui problemi. Se non avviene il bambino è reintegrato all'asilo. Una decisione giuridica che apre a possibili imprevedibili sviluppi sul tema Segui su affaritaliani.it

Il piccolo Alfie Evans e la sua lotta contro Una sentenza senza appello : Una vicenda che sta facendo il giro del mondo e a cui papa Francesco ha dedicato un tweet ieri sera dal suo account “Pontifex” esprimendo la sua vicinanza verso la famiglia del piccolo Alfie Evans, un bambino inglese di 22 mesi affetto da una patologia misteriosa, a causa della quale sarebbe entrato in coma nel dicembre 2016. La vicenda Ciò contro cui stanno lottando strenuamente i genitori del piccolo, Katie e Thomas, è la richiesta ...

Trans rifiuta di operarsi : per la Corte d'Appello è donna. Ribaltata la sentenza del TribUnale : 'Finalmente si supera l'illegittimo monopolio di certa scienza psichiatrica sulla vita delle persone Transessuali " ha dichiarato l'avvocato Schuster -. Il giudice deve garantire la dignità e diritti ...

Ex mogli terrorizzate e confuse. Ex mariti che vogliono la riduzione dell'assegno divorzile. E nei tribUnali regna l'anarchia dopo la sentenza Grilli : "Rischio di dover vivere alla soglia della povertà all'età di 56 anni. E questo a causa di una sciagurata sentenza che sta dettando legge nei tribunali di tutta Italia, tranne qualche rara eccezione". Maria, una vita di lavoro alle spalle "ma senza poter versare contributi sufficienti per una pensione dignitosa perché sempre regolarizzata con contratti brevi, a termine o addirittura senza contratto", sta aspettando la ...

4 anni lontana dai figli - per una calunnia della rivale in amore. Una sentenza la riabilita : Alla fine del 2013, Annamaria Notaro, di Foglizzo, un piccolo paese del Canavese, è stata condannata a 2 anni e 6 mesi di reclusione, per calunnia. A muoverle l'accusa è stata Giulia Baro, 39 anni, nuova compagna dell'ex. La condanna le è costata l'allontanamento dai due figli. Oggi, a quattro anni di distanza, una sentenza ha riabilitato la donna e a luglio è attesa una risposta sulla sua capacità ...

Palermo - entro 10 giorni la sentenza del tribUnale sul fallimento : Oggi la prima udienza in tribunale: la decisione sul club rosanero è attesa entro i prossimi 10 giorni L'articolo Palermo, entro 10 giorni la sentenza del tribunale sul fallimento è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie C girone C : Una sentenza potrebbe 'cancellare' i playout : La data è quella dell'11 aprile quando la Corte Federale si pronuncerà nell'udienza-bis d'appello sul "caso infinito" della presunta combine di Catanzaro - Avellino, partita risalente al 5 maggio 2013 che sancì la promozione in Serie B degli irpini. La partita è finita sotto la lente d'ingrandimento nell'ambito dell'inchiesta "Money Gate" che aveva portato all'arresto dell'allora presidente del Catanzaro Giuseppe Cosentino. Secondo l'accusa le ...

Salvatore Ferragamo : sentenza anticontraffazione da tribUnale di New York : "Nuovo importante risultato nella lotta alla contraffazione". Questo l'incipit di una nota emessa dal Gruppo Salvatore Ferragamo in cui il colosso del lusso italiano ha annunciato che il tribunale di ...

