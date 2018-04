Una coppia di pensionati alle Azzorre | “Qua ci godiamo la vita”

Torino - scoppia il caso Niang : il calciatore non è infortUnato : Il Torino sta attraversando un momento molto importante in campionato ma nelle ultime ore è scoppiato il caso Niang. La squadra di Mazzarri è reduce dal successo contro l’Inter ma deve fare i conti con il mal di pancia da parte dell’ex Milan. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ il calciatore, fermo ufficialmente per un affaticamento muscolare, in realtà non si sarebbe presentato a più di una seduta di allenamento, un caso ...

Michelle e Aurora : “Questa sì che è Una bomba”. Prima era solo Una voce - ma adesso sembra tutto vero. Il sogno di tutti i fan della coppia Hunziker-Ramazzotti sta per realizzarsi. Mamma e figlia : i clamorosi dettagli : Qualche tempo fa il settimanale ‘Chi’ aveva lanciato la bomba, ma in quel momenti si trattava solo di un’indiscrezione. adesso, invece, molti dettagli iniziano ad emergere lasciando presagire che il progetto potrebbe realizzarsi davvero e anche a breve. Di cosa parliamo? della possibilità di vedere Aurora Ramazzotti a Mediaset insieme a Mamma Michelle. Secondo un ulteriore scoop pubblicato dal settimanale ...

Scandalo a corte. Il principe sceglie la (bellissima) modella di Playboy. La notizia era nell’aria da tempo ma ora è ufficiale. L’erede al trono fa coppia fissa con lei - Una scelta che sta facendo discutere : Gli ingredienti per uno Scandalo a corte ci sono tutti. Sì perché il rampollo della casa reale si è scelto una “principessa” diversa dal solito. Ha gli occhi blu intenso, i capelli castani e un viso uscito dalle pagine di un libro. Epperò c’è qualcosa che non torna e che anzi potrebbe far saltare sulla sedia più di qualche parente della casa regnante che all’etichetta ci tiene eccome. Marius Borg Høiby, figlio della principessa ...

Il fotografo in camera da letto - l'ultima frontiera delle foto di coppia : "Spesso aiutano a riacquistare Una sintonia perduta" : L'intesa di coppia può passare anche attraverso macchina fotografica e cavalletto. È il principio ispiratore della cosiddetta "boudoir photography": l'occhio del fotografo entra in camera di letto per carpire i movimenti del valzer più sensuale che ci sia. È quello che fa ad esempio Alleback Photography che da tre anni dà forma all'immaginazione di coppie di ogni tipo che decidono di lasciare aperta la porta ...

Sbaglia l'uscita e tenta Una manovra azzarda - scoppia il caos sull'autostrada : Una disattenzione, una manovra azzardata per rimediare e in autostrada si scatena il caos. Il video shock girato dalle telecamere di sorveglianza in Cina e diffuso dalla polizia stradale di Shanxi Yangquan

Ragusa : esplosione in un appartamento - ferita Una coppia : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - esplosione nella notte in un appartamento di via Archimede, a Ragusa. L'incidente è avvenuto verso le due di notte quando il forte boato ha svegliato i residenti della zona che hanno allertato i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute due squadre che hanno tratto i

MILAZZO : Messo in fuga da Una coppia con un gesto di coraggio dopo che il malvivente tenta rapina : 'dammi soldi o sparo' : Il grave fatto di cronaca si è verificato nella tarda notte di venerdì a MILAZZO nei pressi di piazza Ngonia dove un malvivente ha tentato di rapinare una facoltosa coppia del luogo che stava rientrando a casa poco ...

Al Bano e Romina Power sono di nuovo Una coppia : Gli sguardi e i sorrisi, la complicità evidente. Al Bano e Romina Power sono di nuovo una coppia. I ballerini

Trento nord - scoppia la guerra dei supermercati Md contro Aldi in tribUnale : «Fermateli» : ...Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Franco Gottardi Invio mail Follow @Gottardiladige Caposervizio della redazione Cronaca ...

Una coppia non riconosce Heynckes in ascensore : 'Lei è un tifoso Bayern?' : A quella domanda proprio non voleva crederci: avrà pensato si trattasse sicuramente di uno scherzo, un filo d'ironia proprio alla vigilia di quella che potrebbe essere la giornata del nuovo trionfo in ...

Coppia verbanese tenta il suicidio in Una piazzola dell'autostrada : salvata dalla polizia : È stato l'intervento degli agenti della polizia stradale di Romagnano Sesia a evitare che il loro tentativo di suicidio andasse in porto . Personaggi di questa vicenda sono una Coppia residente della ...

Veronica Raimo e il nuovo romanzo : 'Spesso la storia di Una coppia finisce per diventare l'aderenza a dei ruoli' : Leggi anche Catherine Lacey scrive di un esperimento sull'amore: 'Ma nulla in… di Noemi Milani - 16.02.2018 Ha un forte legame con Berlino: come giudicherebbe il mondo letterario italiano se ...

Tempesta di fuoco nella sala slot machine : freddata Una coppia. Caccia aperta al killer : Milano Li ha uccisi a sangue freddo, sparando 5 colpi di pistola, quindi è fuggito a bordo di un'utilitaria insieme a una donna. Drammatico assalto con duplice omicidio quello in cui è rimasta vittima ...

Venezia - la moglie scopre il marito infedele - scoppia Una rissa : lei chiama il 113 : Una zuffa a due sullo sfondo de l tradimento di lui, dopo che la moglie, prove alla mano, lo aveva scoperto. Inutili i tentativi di negare e dalle parole, o meglio dagli insulti, il passo è breve. ...