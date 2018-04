Una camera per gli ospiti al Grande Fratello 2018

SecurityEyes trasforma il vecchio smartphone in Una telecamera per la sorveglianza : SecurityEyes è un'applicazione che offre la possibilità di trasformare uno smartphone vecchio oppure inutilizzato in una videocamera IP attiva che rileva il movimento. La modalità server dell'app va installata sul dispositivo che fungerà da telecamera mentre la modalità client potrà essere installata su più dispositivi per il controllo da remoto. L'articolo SecurityEyes trasforma il vecchio smartphone in una telecamera per la sorveglianza ...

Torna l'asse tra Di Maio e Salvini Una telefonata sblocca la Camera Giorgetti in panchina... Premier? : Torna l'asse Di Maio-Salvini, almeno sulla presidenza della Commissione speciale della Camera. Il candito premier del Movimento 5 Stelle e il leader della Lega si sono sentiti oggi al telefono e "con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto... Segui su affaritaliani.it

I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus in alcuni mercati hanno Una fotocamera posteriore con sensori di Sony : Pare che Samsung non abbia utilizzato il medesimo sensore per le fotocamere posteriori dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus. Ecco tutti i dettagli L'articolo I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus in alcuni mercati hanno una fotocamera posteriore con sensori di Sony proviene da TuttoAndroid.

Il fotografo in camera da letto - l'ultima frontiera delle foto di coppia : "Spesso aiutano a riacquistare Una sintonia perduta" : L'intesa di coppia può passare anche attraverso macchina fotografica e cavalletto. È il principio ispiratore della cosiddetta "boudoir photography": l'occhio del fotografo entra in camera di letto per carpire i movimenti del valzer più sensuale che ci sia. È quello che fa ad esempio Alleback Photography che da tre anni dà forma all'immaginazione di coppie di ogni tipo che decidono di lasciare aperta la porta ...

Camera - Fico avvia l’istruttoria per superare i vitalizi : Una proposta entro 15 giorni : Il presidente della Camera ha dato mandato ai questori di Montecitorio di predisporre entro 15 giorni una proposta per il superamento del sistema dei vitalizi agli ex deputati. I vitalizi riguardano 2.600 ex parlamentari per una spesa annua di circa 207 milioni

Alternanza scuola-lavoro - Una giornata di approfondimento alla Camera di Commercio di Baveno : Si svolgerà il prossimo 11 aprile alle ore 15 a Baveno presso la sede della Camera di Commercio del Vco , la seconda edizione dell' Alternanza Day , giornata dedicata al tema dell'Alternanza Scuola-...

Il nuovo Essential Phone avrà Una fotocamera migliore : La seconda generazione di Essential Phone disporrà di una fotocamera migliorata, in grado di offrire scatti migliori rispetto al primo modello, parola dell'azienda. L'articolo Il nuovo Essential Phone avrà una fotocamera migliore proviene da TuttoAndroid.

Motorola aggiorna Fotocamera Moto con un nuovo look grafico e Una migliore organizzazione : Motorola ha fatto un bel regalo ai suoi clienti e ha svecchiato l'interfaccia grafica dell'applicazione Fotocamera dei suoi smartphone, che adesso si presenta con un look più moderno e accattivante. L'articolo Motorola aggiorna Fotocamera Moto con un nuovo look grafico e una migliore organizzazione proviene da TuttoAndroid.

Anche LG G7 dovrebbe avere un pulsante dedicato all’AI e Una fotocamera evoluta : LG G7 dovrebbe utilizzare, come confermano i primi render basati sugli schemi CAD, un tasto dedicato all'attivazione delle intelligenze artificiali, oltre a poter contare su una fotocamera evoluta. L'articolo Anche LG G7 dovrebbe avere un pulsante dedicato all’AI e una fotocamera evoluta proviene da TuttoAndroid.

Nokia 9 potrebbe avere Una tripla fotocamera posteriore : Il Nokia 9 dovrebbe avere un design non molto diverso da quello di Nokia 8 Sirocco, con una cover posteriore in ceramica e oro e una tripla fotocamera L'articolo Nokia 9 potrebbe avere una tripla fotocamera posteriore proviene da TuttoAndroid.

Rimini - 35enne segregata in casa per otto anni dal marito : la spiava con Una telecamera : Arriva da Sant'Arcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, la storia di una 35enne di origine marocchina fatta di maltrattamenti e vessazioni, subite nel corso degli ultimi 8 anni dal marito, che la teneva segregata in casa e la spiava grazie ad un sistema di telecamere a circuito chiuso. Denunciato, è indagato a piede libero e non potrà avvicinarsi a lei e ai loro figli.Continua a leggere

Camera - al via la votazione per vicepresidenti e questori. M5s vota solo suoi candidati. E Pd : “NessUna trattativa” : Al via nell’Aula della Camera la votazione per l’Ufficio di presidenza di Montecitorio. La votazione, segreta e per schede, serve ad eleggere quattro vicepresidenti, tre questori e otto segretari di presidenza. L’intera operazione, compreso lo spoglio delle schede, dovrebbe durare tra le sei e le sette ore. Si vota con il meccanismo del cosiddetto “voto limitato”, volto a favorire l’accordo con le opposizioni per aumentare la ...

Pd - Graziano Delrio e Andrea Marcucci capigruppo a Camera e Senato : Una sconfitta a metà per Matteo Renzi : Matteo Renzi sconfitto...a metà. Quasi fatta per i capigruppo del Pd, che saranno Graziano Delrio alla Camera e Andrea Marcucci al Senato. Questa la proposta avanzata dal segretario reggente, Maurizio ...

Frizzi - amici e volti noti alla camera ardente. Max Giusti : “Una persona perbene. Anche a telecamere spente” : “Un ricordo di Fabrizio? Il suo sorriso”; “Era sempre sorridente, era esattamente come lo si vedeva in tv, una persona perbene”. Bruno Vespa, Max Giusti, Giulio Scarpati, Stefano D’Orazio sono tra i primi amici di Fabrizio Frizzi giunti presso la Rai a viale Mazzini dove è stata allestita la camera ardente per il conduttore scomparso nella notte tra lunedì e martedì per un’emorragia cerebrale. L'articolo ...