Un viaggio di ricerca antropologica Occhisulmondo a Parigi per indagare il dramma dello

viaggio e massaggio in Thailandia alla ricerca del benessere perduto fra antichi riti e nuove regole : Per gli stressati del terzo millennio la Thailandia è la meta giusta. Nuovo regno del benessere , storicamente e turisticamente famosa per la sua accogliente atmosfera di relax tropicale, sta tornando alla ribalta per i suo massaggi terapeutici amatissimi (soprattutto dagli uomini) oggi finalmente garantiti da nuove affidabili normative. Con la sua lunga storia di medicine tradizionali e pratiche meditative buddiste, il "Regno del Siam" ...

Single a San Valentino : in viaggio alla ricerca di un amore da cinema : eDreams, l’agenzia di viaggi online leader in Europa parte integrante del gruppo eDreams ODIGEO che annovera 18 milioni di viaggiatori ed è presente in 43 paesi, rende note le classifiche delle destinazioni preferite dai viaggiatori Single e in coppia per San Valentino. Quest’anno Milano, Catania e Londra sono le città che hanno registrato il maggior numero di viaggiatori Single per San Valentino con partenze dall’Italia. Da sottolineare la ...