Un nuovo Splinter Cell confermato dall' evento di Ghost Recon Wildlands?

eurogamer

: L'evento in #GhostReconWildlands potrebbe porre le basi per un nuovo #SplinterCell? Alcuni pensano di sì - Eurogamer_it : L'evento in #GhostReconWildlands potrebbe porre le basi per un nuovo #SplinterCell? Alcuni pensano di sì - Eurogamer_it : #SplinterCell: possibile il coinvolgimento del doppiatore originale nel nuovo episodio. - Console_Tribe : Ghost Recon: Wildlands contiene un indizio sul nuovo capitolo Splinter Cell? - -

(Di giovedì 12 aprile 2018) I rumor riguardanti il possibile ritorno in grande stile di Sam Fisher e della seriesi susseguono da ormai una manciata di mesi e la recente apparizione del personaggio all'interno dipotrebbe, secondo alcuni, aver posto le basi per un vero e propriocapitolo dell'apprezzata serie stealth di Ubisoft.Dopo aver completato la missione legata a Sam Fisher all'interno dici troviamo di fronte a una cutscene in cui Fisher discute con Karen Bowman, colei che gestisce i. Karen (che Sam conosce come Linda), rivela a Sam che Grim (Anna Grimsdottir, una vecchia conoscenza di) ha scoperto che una testata nucleare è scomparsa e che quindi un suo intervento sarebbe sicuramente necessario. A questo punto Sam sembra pronto a partire per una nuova missione e all'offerta di un trasporto da parte della Bowman risponde ...