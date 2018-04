“Un miracolo” I genitori muoiono | lui nasce lo stesso 4 anni dopo quel terribile

caffeinamagazine

(Di giovedì 12 aprile 2018) Una nascita incredibile, una storia che sembra uscita dalla penna di uno scrittore e che invece ha fatto gridare al miracolo il mondo intero. Lui, un bimbo che ha da poco aperto gli occhi per la prima volta, è infatti venuto al mondo quattrola morte dei, scomparsi tragicamente. Tutto è successo in Cina, come raccontato dal Guardian, e lui, il piccolo Tiantian è stato partorito da una madre surrogata. A prendersi cura di lui sono ora i suoi nonni, materni e paterni, che sono riusciti ad utilizzare gli embrioni congelati dei loro figli, morti in un incidente stradale nel 2013. Tiantian è nato già orfano, ma comunque circondato dall’amore di una famiglia numerosa e determinata più che mai a non fargli mancare niente nel corso di una vita che si preannuncia sì difficile ma non per questo impossibile, anzi. La notizia ha commosso il mondo, che ha salutato un ...