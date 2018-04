“Un alimento funzionale al benessere quotidiano” | il California Prune Board presenta a

meteoweb.eu

(Di giovedì 12 aprile 2018) Ilrinnova il proprio impegno nella ricerca scientifica ea NutriMI 2018 – il forum di Nutrizione Pratica che ogni anno riunisce la comunità scientifica, le aziende e gli stakeholder che operano nel mondo dell’Alimentazione e della Nutrizione – nuove evidenze scientifiche a favore del potenziale salutistico delle Prugne dellagrazie all’intervento di AnnamariaAcquaviva, dietista nutrizionista che collabora in Italia con il consorzio. “Molte sono le ragioni per le quali le prugne secche vengono consigliate regolarmente da esperti di dieta e nutrizione”afferma Annamaria Acquaviva, dietista nutrizionista per ilin Italia. Con un alto contenuto di vitamina K e di potassio, fonte di vitamina B6, di rame e di manganese, le Prugne dellasono un ingredientealquotidiano dell’organismo ...