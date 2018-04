Umberto Tozzi a Roma | la generazione Ti amo 40 anni dopo «Sono venuto dal Messico per

Da Gianna Nannini a Umberto Tozzi - dai Negrita ai Machine Head : ce n'è per tutti i gusti : LUNEDI' 9 APRILE Jazz/Cristiana Polegri, una vita per la musica 'Brava, suoni come un uomo': è la storia della sassofonista Cristiana Polegri , romana, 46 anni, la storia di una donna che fin dal ...

Da Gianna Nannini a Umberto Tozzi - dai Negrita ai Metal Machine : ce n'è per tutti i gusti : LUNEDI' 9 APRILE Jazz/Cristiana Polegri, una vita per la musica 'Brava, suoni come un uomo': è la storia della sassofonista Cristiana Polegri , romana, 46 anni, la storia di una donna che fin dal ...

Umberto Tozzi : prosegue il successo dei tour nei teatri d’italia. Ecco tutte prossime date : Continua il grande successo per il ritorno dal vivo di Umberto Tozzi con il concerto di venerdì 9 marzo, alle ore 21, al Teatro Verdi di Firenze (via Ghibellina, 99 – ingresso a partire da 34,50 euro) e con quello tutto esaurito di martedì 13 marzo, alle ore 21, quando l’autore di “Ti amo” e “Gloria” ritornerà a Milano sul palco del Teatro Arcimboldi (Viale dell’Innovazione, 20 – sold out) con il suo nuovo spettacolo acustico. Dopo i sold out a ...