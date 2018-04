Ultima Online diventa free-to-play

eurogamer

(Di giovedì 12 aprile 2018), oltre ad essere il papà di tutti gli MMORPG, è anche uno dei pochi titoli che è riuscito a rimanere sul mercato per oltre 20 anni, ora il famoso gioco torna protagonista poiché, da oggi, è passato al modello-to-(con microtransazioni).La notizia arriva direttamente dal sito ufficiale del titolo, dove segnaliamo che è ancora possibile procedere al download del client originale e di quello Enhanced. I giocatori di: Endless Journey, questo il nome dato alla versione-to-, potranno quindi abbonarsi, se lo vorranno, e accedere all'esperienza completa.Un'ottima occasione per tutti coloro che ancora non hanno provato, che ne dite?Read more…