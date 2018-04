Ue : prove di uso armi chimiche in attacco Duma. Trump : mai reso nota data attacco - anche non ora : Intanto la bandiera del regime siriano sventola sui tetti di Duma, la principale città dell'enclave ribelle della Ghouta orientale. Lo ha reso noto l'esercito russo che oggi ha dichiarato di aver piazzato gli uomini della sua polizia militare nella città per "garantire l'ordine"

Macron : abbiamo prove uso armi chimiche : 14.23 "abbiamo la prova dell'uso di armi chimiche in Siria", ha detto il presidente francese Macron in un'intervista tv. "La Francia non permetterà che si verifichi un'escalation" e "prenderà decisioni a tempo debito, nel momento più utile ed efficace", ha aggiunto. Vogliamo "togliere la possibilità di utilizzare armi chimiche al regime siriano" affinché "mai più si debbano vedere le immagini atroci viste in questi giorni di bambini e donne ...

Milan-Inter - il derby sorride ai nerazzurri. Oggi rinnova Gattuso : “Champions? Ci proveremo finchè…” : Milan-Inter- Uno 0-0 ricco di emozioni che a conti fatti sorride più all’Inter che al Milan. I nerazzurri restano a +8 dai rossoneri, ma dovranno difendersi concretamente dall’attacco della Lazio al quarto posto. Il Milan è apparso leggermente disordinato, pur confermando la grande voglia e la grande determinazione nel raggiungere il risultato. Lo stesso Gattuso […] L'articolo Milan-Inter, il derby sorride ai nerazzurri. Oggi ...

Salvini-Di Maio - prove tecniche d'intesa : "Escluso il Pd - tutto è possibile" : La strada si preannuncia in salita: l'unico governo possibile, numeri alla mano, è quello che vede una collaborazione tra Lega e M5s. Dopo che il Pd è stato messo all'opposizione (dai suoi stessi elettori)...

BIMBO SI IMPICCA A 8 ANNI/ Dopo rimprovero : l'ira (e il dramma) di aver deluso un padre troppo "grande" : In provincia di Brescia un bambino pachistano di 8 ANNI si è tolto la vita Dopo il rimprovero del padre. Gli h inflitto la massima punizione che poteva. LUIGI CAMPAGNER(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 06:02:00 GMT)BIMBO SI IMPICCA A 8 ANNI/ Dopo rimprovero, per che cosa stiamo spendendo la nostra vita?, di G. BoscagliLETTURE/ Chiesa e pedofilia, la via di papa Francesco contro la perversione, di L. Campagner

'Non ci sono prove che abbia ucciso Pamela' - escluso l omicidio nell arresto di Oseghale : MACERATA - Occultamento e vilipendio di cadavere. sono queste le sole accuse per cui il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni ha convalidato il fermo di Innocent Oseghale nell'inchiesta sulla morte ...