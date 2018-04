Ue in ordine sparso | manca linea comune sulla Siria

Europa in ordine sparso sulla Siria. Parigi e Londra con Trump - Berlino e Roma si sfilano : Macron fa il duro, Merkel si sfila, Gentiloni la segue, May si mobilita. Le grandi manovre siriane, in attesa dell'attacco, confermano che l'Europa si muove in ordine sparso, senza una linea comune che non sia la condanna dell'uso di armi chimiche e l'esigenza di un disarmo di Damasco. Italia e Germania da una parte, Francia e Gran Bretagna dall'altra. Roma con Berlino si sfila da iniziative militari, Parigi con Londra prepara l'azione."Abbiamo ...

L'unione fa la forza - o perlomeno evita l'ordine sparso : i leader del centrodestra insieme al Quirinale : Berlusconi e Meloni rispondono positivamente all'invito di presentarsi uniti, come coalizione, al prossimo giro di consultazioni - La nota è firmata da Silvio Berlusconi, ma l'iniziativa è 'targata' ...

Borse asiatiche in ordine sparso : Teleborsa, - Finale negativo per la borsa di Tokyo sulla scia di Wall Street e per via dei timori di un inasprimento delle ritorsioni tra Cina e Stati Uniti sul commercio internazionale. L'indice ...

Borse asiatiche in ordine sparso : Finale negativo per la borsa di Tokyo sulla scia di Wall Street e per via dei timori di un inasprimento delle ritorsioni tra Cina e Stati Uniti sul commercio internazionale. L'indice Nikkei ha ...

Borse asiatiche in ordine sparso orfane di Tokyo : Teleborsa, - Si muovono in ordine sparso le principali Borse asiatiche con la piazza di Tokyo rimasta chiusa oggi per le elezioni politiche. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulla ...

Borse asiatiche in ordine sparso orfane di Tokyo : Si muovono in ordine sparso le principali Borse asiatiche con la piazza di Tokyo rimasta chiusa oggi per le elezioni politiche. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulla riunione di ...

Presidenza Camera e Senato - il conclave in ordine sparso : Le scadenze si avvicinano ma i partiti ancora non riescono a trovare intese certe. Si deciderà all'ultimo

Borse in ordine sparso - nervosismo anche su cambi e bond : Mercati. Le Borse di Stati Uniti e Europa sono state su sponde opposte. Mentre New York ha aperto in progresso, tonificata da alcuni dati che confermano il buono stato di salute dell'economia, i listini azionari del Vecchio Continente hanno vissuto una giornata nervosa con perdite che a metà seduta erano oltre il punto percentuale. Alle 17 e 35, orario di chiusura delle Borse ...

Mercati in ordine sparso con un occhio all'Eurogruppo : Lo squilibrio tra una moneta debole, il dollaro, ed una più forte , l'euro, , entrambe sullo sfondo di economie in ripresa e di banche centrali in fase di cambio verso una politica di stimoli meno ...

Centrodestra in ordine sparso : no di Salvini-Berlusconi a Meloni su anti-incucio : E alla Lega non piace la proposta del Leader di Forza Italia di arruolare Cottarelli , l'ex responsabile della spending review durante il governo Letta, come ministro -