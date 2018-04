Uccidere un orso in Abruzzo non costituisce dunque reato?

agi

(Di giovedì 12 aprile 2018)unnon: questo il messaggio che il Parco Nazionale D', Lazio e Molise teme emerga dalla sentenza del Tribunale di Sulmona che sta facendo molto discutere. La Corte ha assolto Antonio Centofanti un 65enne, rinviato a giudizio per avere ucciso a colpi di fucile – per sua stessa ammissione – unmarsicano, ritrovato morto a causa di un colpo di arma da fuoco alla schiena su una pista ciclabile a Pettorano sul Gizio, nell’Aquilano, nel settembre 2014. Per il giudice ‘fatto non’, con la tesi secondo cui il colpo che ha ucciso l’sia partito accidentalmente dal fucile dell’imputato, mentre cadeva a terra dopo essersi ferito a una gamba, medicata il giorno seguente al pronto soccdell’ospedale di Sulmona. Totale disaccordo dal Parco Nazionale d’, Lazio e ...