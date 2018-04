Uccidere un orso in Abruzzo non costituisce dunque reato? : Uccidere un orso non costituisce reato: questo il messaggio che il Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise teme emerga dalla sentenza del Tribunale di Sulmona che sta facendo molto discutere. La Corte ha assolto Antonio Centofanti un 65enne, rinviato a giudizio per avere ucciso a colpi di fucile – per sua stessa ammissione – un orso marsicano, ritrovato morto a causa di un colpo di arma da fuoco alla schiena su una pista ...