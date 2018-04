Uccide la figlia disabile e si spara a Meldola | nel Forlivese

Forlì - Uccide figlia disabile e si spara : 10.50 Ha ucciso con un colpo di pistola la figlia di 45 anni,disabile,e poi si è sparato alla testa, ma non è morto. E' successo a Meldola, sul primo appennino Forlivese. Sono ancora da chiarire le cause.L'ipotesi al momento più probabile sarebbero problemi economici derivanti dai forti costi, forse non più sostenibili, delle cure assistenziali di cui aveva bisogno L'uomo, un pensionato di 73 anni, è stato trasportato in elicottero ...

Marito e moglie suicidi a Pegognana - nel mantovano. Avrebbero provato ad Uccidere anche la figlia : Marito e moglie sono stati trovati impiccati nella loro abitazione di Pegognaga, nel mantovano. Per gli investigatori si tratterebbe di un doppio suicidio avvenuto davanti all'unica figlia di sei anni, trovata ieri sera in casa dal nonno in stato di shock e con dei lividi sul collo che potrebbero far sospettare l'intenzione dei genitori di uccidere anche lei. La bimba si trova ora nel reparto di pediatria dell'ospedale Carlo Poma di MantovaLui ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 3-7 aprile 2018 : Prudencio Uccide Ana - la figlia di Julieta Uriarte! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da martedì 3 aprile a sabato 7 aprile 2018: Ana muore! Julieta scappa via! Aquilino bacia Beatriz che litiga con Marcela! Anticipazioni Il Segreto: Prudencio appicca un incendio presso le case occupate dagli abusivi. Ana perde la vita! Camila confessa a Nicolas un suo Segreto! Hernando terrorizzato dai ricatti dell’usuraio cui si è rivolto per saldare il debito! Appassionanti come non ...

Pasquale Vitiello : la lettera alla figlia prima di Uccidere la moglie Imma Video : prima di uccidere la moglie #Imma Villani con un colpo di pistola alla testa, davanti alla scuola elementare della figlia di 9 anni, Pasquale Vitiello [Video] - suicidatosi poi a sua volta con la stessa arma - aveva scritto una lettera proprio alla bambina per cercare di spiegare qualcosa che, in realta', non ha una spiegazione. Le righe scritte di suo pugno da #Pasquale Vitiello sono state ritrovate in casa sua da chi sta indagando sul caso ...

prima di uccidere la moglie Imma Villani con un colpo di pistola alla testa, davanti alla scuola elementare della figlia di 9 anni, Pasquale Vitiello - suicidatosi poi a sua volta con la stessa arma - aveva scritto una lettera proprio alla bambina per cercare di spiegare qualcosa che, in realtà, non ha una spiegazione. Le righe scritte di suo pugno da Pasquale Vitiello sono state ritrovate in casa sua da chi sta indagando sul caso avvenuto a ...

Violenta la figlia di 12 mesi e la Uccide - ma non verrà mai processato : “Mancano le prove” : Per la quarta volta dal 2014 ad oggi Paul Worthington, papà della piccola Poppi morta dopo essere stata Violentata da lui, è riuscito a farla franca. La decisione di non sottoporlo ad alcun procedimento giudiziario è stata presa dal Servizio di Procura della Corona. La madre della bimba: "Sono devastata. Non scoprirò mai cosa le è successo".Continua a leggere

Regno Unito - l’ex spia russa Skripal e la figlia avvelenati con un agente nervino. Scotland Yard : “Volevano Ucciderli” : Per avvelenare l’ex spina russa Sergei Skripal e la figlia Yulia è stato utilizzato un agente nervino. “Un tentativo di omicidio”, secondo i vertici di Scotland Yard che si basano sulle prove mediche e chimiche, oltre che sui sintomi mostrati dalle vittime, ritrovate domenica riverse su una panchina vicino a un centro commerciale a Salisbury. Il responsabile dell’antiterrorismo Mark Rowley si è limitato a dire che la ...

Padre Uccide figlia diciannovenne - l’uomo simula un incidente stradale : A Recanati nelle Marche una giovane donna diciannovenne, Akza Riaz, di origine pachistana stanca delle ferree tradizioni pachistane decide di emanciparsi da esse per essere più libera e conforme agli usi occidentali. Il Padre, Muhammad Riaz, un muratore di quarantatré anni e fedele alla sua terra e alle sue convinzioni, non d’accordo con le scelte della sua giovane figlia, la uccide. La massacra di botte e poi la lascia sull’asfalto Il Padre era ...

Valanga Uccide padre e figlia di 11 anni in Val d’Isère. Una vittima in Alta Savoia : Domenica nera sulle Alpi: padre e figlia di 11 anni e un ragazzo 29enne le vittime in Alta Savoia; una trentina gli sciatori coinvolti in due slavine a Racines e Finhaut

Francia - valanga travolge e Uccide padre e figlia di 11 anni in Val d’Isère : Una ventina di sciatori investiti da una valanga a Racines, in provincia di Bolzano; altri dieci coinvolti in una slavina nel Vallese: tre feriti in tutto

Suocera Uccide il marito della figlia 24 ore dopo il matrimonio Video : Ci troviamo a Bari, dove un ragazzo di 24 anni sarebbe stato assassinato ad appena un giorno dopo il matrimonio. Ad organizzare l'omicidio, secondo gli inquirenti [Video], sarebbe stata la Suocera del ragazzo che pur di incassare i soldi dell'assicurazione sulla vita che il giovane aveva sottoscritto era disposta a tutto. Anna Masciopinto, questo è il nome della donna che avrebbe architettato l'omicidio nei minimi particolari, chiedendo la ...