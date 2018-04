Uccide figlia disabile e poi si spara | temeva di non riuscire ad assisterla

Forlì - pensionato Uccide figlia disabile poi si spara/ Ultime notizie : 73enne in condizioni disperate : Forlì , pensionato uccide figlia disabile poi si spara : Ultime notizie , cure troppo costose? E’ successo questa mattina attorno alle 8:30 nel comune di Meldola sull’Appenino forlivese(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 15:51:00 GMT)

Forlì - anziano Uccide la figlia disabile e si spara : Tragedia in famiglia a Meldola, in provincia di Forlì, dove un pensionato di 73 anni ha ucciso la figlia disabile con un colpo di pistola e ha tentato di togliersi la vita nello stesso modo.È accaduto questa mattina e secondo le prime informazioni emerse sembra che il 73enne non riuscisse più a permettersi di pagare le cure assistenziali di cui la figlia, una donna di 45 anni disabile dalla nascita, aveva bisogno. Intorno alle 8.30, secondo ...