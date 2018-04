Uber | in arrivo il servizio di noleggio auto tra privati

gqitalia

: RT @davsilve: Caro @OGiannino carpooling è blablacar #zego è abusivismo...mi dispieghi perchè con il primo con 10€ ci faccio torino genova… - no_uber : RT @davsilve: Caro @OGiannino carpooling è blablacar #zego è abusivismo...mi dispieghi perchè con il primo con 10€ ci faccio torino genova… - melagiannini : RT @FMDBlog: #WebTax #UE in arrivo sui #ricavi da #pubblicità e dati x perseguire fiscalmente gruppi come #Google? #Facebook , #Uber? #eBay… -

(Di giovedì 12 aprile 2018)sta per lanciare negli Stati Uniti undi carsharing peer to peer, dove sono ia condividere l’uso dell’. Ad annunciarlo è un report di Quartz, che annuncia l’della nuova piattaformaRent entro la fine di aprile, dove confluiranno il migliaio dimobili del circuito Getaround, presente in 10 città negli Stati Uniti e che verrà ulteriormente ampliato. Gli utenti troveranno tutto sull’app di: basta aprire la mappa per vedere quali veicoli sono disponibili e noleggiarli per un’ora o per tutto il giorno, aprendoli direttamente con lo smartphone. Un’ottima alternativa per chi non vuole il solitodicon conducente e che consente a chi ha un’che sfrutta poco di mettere da parte un po’ di soldi. Imettono la macchina, ma al resto penserannoe Getaround, una delle app principali che ...