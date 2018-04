Tweet facili e strategie oscure | Trump si è avvitato sulla Siria

huffingtonpost

(Di giovedì 12 aprile 2018) Donaldha "twittato" che il previsto attacco americano allaarriverà molto presto oppure per nulla così presto. Dunque non sappiamo quando né abbiamo idea di quale tipo di attacco si tratterà: una ripetizione di quello condotto l'aprile scorso, contro la base aereana di Shayrat, distruggendo circa il 20% delle forze aeree di Bashar al-Assad, o qualcosa di più importante, che colpisca anche, direttamente o indirettamente, gli interessi russi e iraniani?Ma il vero problema è quale sia la strategia americana ine nel Medio Oriente in genere. Non è certo un caso se l'attacco con i gas è arrivato pochi giorni dopo cheaveva annunciato la sua volontà di ritirare le truppe Usa dalla, lasciando campo libero agli attori locali. Ora probabilmente il Presidente americano sarà costretto a ...