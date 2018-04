Tutte le ipotesi sulla scomparsa del magnate tedesco sul Cervino

agi

(Di giovedì 12 aprile 2018) Secondo i soccorritori che lo stanno cercando da sabato pomeriggio le speranze di trovare ancora in vita Karl-Erivan Haub, ildi 58 anni erede del gruppo industriale Tengelmann scomparso nella zona deltra il confine italo-svizzero, sono ridotte al lumicino. L'uomo aveva lasciato sabato la località elvetica di Zermatt per un'escursione scialpinistica nella zona del Piccoloper rifinire la preparazione alla Patrouille des Glaciers, gara scialpinistica in programma martedì 17 alla quale Haub aveva già partecipato negli anni scorsi. Nelle operazioni di ricerca, che sono rese difficili sia dal maltempo che imperversa in zona che dal forte pericolo valanghe, sono impegnati il Soccorso alpino della Valle d'Aosta e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervinia. Secondo la task force di soccorso, ...